В Тикси идут поиски белого медведя, замеченного рядом с посёлком

Жителей просят не выезжать за пределы посёлка и не оставлять детей без присмотра

Примерно в трёх километрах от посёлка Тикси Булунского района замечен белый медведь. Сейчас идут поиски арктического хищника.

Как сообщил ЯСИА руководитель ЕДДС района Антон Иванов, сегодня около 13 часов поступила информация от начальника карьера «Восход», что на объекте бродит белый медведь. Через два часа животное заметили возле свалки металлолома.

«Все экстренные службы задействованы в поиске медведя. Запускали по периметру квадрокоптер, но работы затрудняют неблагоприятные погодные условия. По словам очевидцев, это взрослая особь. Сейчас основная задача — отпугнуть животное подальше от посёлка либо отловить, чтобы вернуть его в естественную среду. Ресурсы для отлова есть. В случае, если хищник окажется вблизи жилых объектов и будет представлять опасность населению, его придётся умертвить», — рассказал Иванов.

Жителей Тикси просят не выезжать за пределы посёлка и не оставлять детей без присмотра.

Отметим, это не первый случай, когда хищник забредал в населённые пункты. Буквально год назад якутяне следили за историей белого медведя, пришедшего в поселок Джебарики-Хая.