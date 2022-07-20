В Тикси был замечен белый медведь

Служба ЕДДС администрации МР» Булунский улус» сообщает о том, что в п.Тикси в районе карьера-свалки , был замечен белый медведь — передает телеграм-канал районной газеты Булунского улуса Маяк Арктики.

Настоятельно просим на оставлять детей без присмотра до решения данной ситуации. Соблюдайте меры безопасности , и не выходите за пределы посёлка!