20.07.2022
15:37
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Происшествия
В Тикси был замечен белый медведь
Служба ЕДДС администрации МР» Булунский улус» сообщает о том, что в п.Тикси в районе карьера-свалки , был замечен белый медведь — передает телеграм-канал районной газеты Булунского улуса Маяк Арктики.
Настоятельно просим на оставлять детей без присмотра до решения данной ситуации. Соблюдайте меры безопасности , и не выходите за пределы посёлка!
Фото: Старшего госинспектора ОООС на ООПТ Руслана Слепцова
Источник: https://t.me/MyakArctici
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