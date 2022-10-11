11.10.2022
20:22
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Происшествия

В теракте на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы? — Телеграм

Среди жертв теракта на Крымском мосту оказалась одна, которую тщательно скрывают – судья Арбитражного суда Москвы Серей Маслов, утверждает тгк ВЧК-ОГПУ. Он рассматривал «громкие» дела и дела на гигантские суммы. Ехал Маслов на огромном и тяжеленном  Cadillac, который оказался в эпицентре взрыве.          
Вскоре после взрывы на Крымском мосту появилась информация, что среди жертв четыре человека, ехавших на Cadillac Escalade. Трех назвали быстро. Это историки-гиды из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Софронова и их приятель Глеб Оргеткин, который и был за рулем.
А вот четвертую жертву тщательно скрывали. Упоминалось только, что это некий владелец  Cadillac. Вчера источники тгк ВЧК-ОГПУ в Арбитражном суде Москвы рассказали, что в суд приходили из спецслужб, поскольку одной жертвой мог быть судья Сергей Маслов. К вечеру собеседники в АСГМ однозначно подтвердили – во время взрыва погиб именно Маслов. Кстати, в его декларации о доходах указано, что он владеет автомобилем Cadillac.

По мнению тгк ВЧК-ОГПУ, этот факт может заставить взглянуть на расследование теракта с другой стороны…

Фото: тгк ВЧК-ОГПУ
Источник: тгк ВЧК-ОГПУ

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