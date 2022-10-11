Среди жертв теракта на Крымском мосту оказалась одна, которую тщательно скрывают – судья Арбитражного суда Москвы Серей Маслов, утверждает тгк ВЧК-ОГПУ. Он рассматривал «громкие» дела и дела на гигантские суммы. Ехал Маслов на огромном и тяжеленном Cadillac, который оказался в эпицентре взрыве.

Вскоре после взрывы на Крымском мосту появилась информация, что среди жертв четыре человека, ехавших на Cadillac Escalade. Трех назвали быстро. Это историки-гиды из Петербурга Эдуард Чучакин и Зоя Софронова и их приятель Глеб Оргеткин, который и был за рулем.

А вот четвертую жертву тщательно скрывали. Упоминалось только, что это некий владелец Cadillac. Вчера источники тгк ВЧК-ОГПУ в Арбитражном суде Москвы рассказали, что в суд приходили из спецслужб, поскольку одной жертвой мог быть судья Сергей Маслов. К вечеру собеседники в АСГМ однозначно подтвердили – во время взрыва погиб именно Маслов. Кстати, в его декларации о доходах указано, что он владеет автомобилем Cadillac.

По мнению тгк ВЧК-ОГПУ, этот факт может заставить взглянуть на расследование теракта с другой стороны…