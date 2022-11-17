В Теплоэнергосервисе продолжается работа со злостными неплательщиками

При работе со злостными неплательщиками Управление правового обеспечения АО Теплоэнергосервис» направляет иски в судебные органы.

За период с 1 января по 30 сентября 2022 года АО «Теплоэнергосервис» в суды общей юрисдикции передано 3 844 исковых заявлений в том числе заявлений на выдачу судебных приказов в отношении потребителей-граждан на сумму 109 683 274,18 рублей, из них удовлетворено с учетом ранее предъявленных требований на сумму 90 627 302,02 рублей. В отношении юридических лиц-должников предъявлено 117 исковых заявлений на сумму более 204 675 271,68 рублей.

Кроме того, за указанный период предъявлено 4098 исполнительных документа по искам, предъявленным ранее в отношении физических и юридических лиц, на сумму 307 204 582,30 рублей.

Теплоэнергетики предупреждают, что невыполнение договорных обязательств и формирование задолженности по оплате потребленных энергоресурсов вынуждает применять все доступные меры по принудительному взысканию долгов, вплоть до введения ограничений подачи энергоресурсов.

Для урегулирования образовавшейся задолженности специалисты предлагают потребителям заключить соглашение о реструктуризации. Для заключения подобных соглашений необходимо обратиться по номерам телефонов контакт-центров Теплоэнергосервиса:

Алданский филиал 8(41145)30014,

Вилюйский филиал 8(41136)73815,

Ленский участок 8(41137)39213,

Оймяконский филиал 8(41154)22319,

Усть-Майский филиал 8(41141)43254,

Усть-Янский филиал 8 (41166)28551,