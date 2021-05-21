В теплице АГАТУ реализуется цветочная и овощная рассады
Уважаемые жители, гости города Якутска, жители близлежащих поселков, в теплице АГАТУ реализуется цветочная и овощная рассады.
Огурцы от 40 рублей (ТСХА-98 сорт Апрельский, Изумрудный поток, Конни, Каролина, ТСХА-77 сорт Зозуля);
Огурцы Стелла — 45 рублей;
Томаты от 40 рублей (Сибирский скороспелый, Верлиока, Орлиный клюв, Балконное чудо, москвич);
Кабачки – 40 рублей (Зебра, Цукеша, Грибовский 37);
Баклажан (Алмаз) – 40 рублей.
ЦВЕТОЧНАЯ РАССАДА:
Бархатцы сорт «Антигуа» — 45 рублей (Желтые, Оранжевые);
Бархатцы отклоненные – 35 рублей (Ред черри, Лимонные, Оранжевые);
Шафран – 40 рублей;
Петуния ампельная – 100 рублей;
Петуния грандифлора – 45 рублей (ред, вайт, роуз, блю);
Петуния кустовая – 40 рублей (красная, белая, микс);
Рудбекия блестящая Голдстурм – 40 рублей;
Колеус – 40 рублей (Санрайс, Ред, Роуз);
Титония – 150 рублей;
Венидиум – 40 рублей;
Никандра – 40 рублей;
Табак душистый – 40 рублей;
Космея – 40 рублей;
Георгины – 50 рублей;
Гладиолусы– 150 рублей;
Лобелия – 40 рублей (Синяя,);
Астра смесь – 40 рублей;
Циннерария – 35 рублей;
Агератум – 35 рублей;
Акация – 100 рублей;
Настурция – 40 рублей.
Алиссум — 40 рублей;
Цинния — 40 рублей.
Продажа проводится в теплице АГАТУ по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км., дом 3, рядом с корпусом 4, въезд через КПП (шлагбаум), направо под компенсатором, затем прямо по дороге (200 метров), за конюшней «Теплица АГАТУ».
Время работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 ч. до 14:00 ч., без выходных.
Дополнительная информация по номеру 89142219477, 89142865568.
+7 (999) 174-67-82