Уважаемые жители, гости города Якутска, жители близлежащих поселков, в теплице АГАТУ реализуется цветочная и овощная рассады.

Огурцы от 40 рублей (ТСХА-98 сорт Апрельский, Изумрудный поток, Конни, Каролина, ТСХА-77 сорт Зозуля);

Огурцы Стелла — 45 рублей;

Томаты от 40 рублей (Сибирский скороспелый, Верлиока, Орлиный клюв, Балконное чудо, москвич);

Кабачки – 40 рублей (Зебра, Цукеша, Грибовский 37);

Баклажан (Алмаз) – 40 рублей.

ЦВЕТОЧНАЯ РАССАДА:

Бархатцы сорт «Антигуа» — 45 рублей (Желтые, Оранжевые);

Бархатцы отклоненные – 35 рублей (Ред черри, Лимонные, Оранжевые);

Шафран – 40 рублей;

Петуния ампельная – 100 рублей;

Петуния грандифлора – 45 рублей (ред, вайт, роуз, блю);

Петуния кустовая – 40 рублей (красная, белая, микс);

Рудбекия блестящая Голдстурм – 40 рублей;

Колеус – 40 рублей (Санрайс, Ред, Роуз);

Титония – 150 рублей;

Венидиум – 40 рублей;

Никандра – 40 рублей;

Табак душистый – 40 рублей;

Космея – 40 рублей;

Георгины – 50 рублей;

Гладиолусы– 150 рублей;

Лобелия – 40 рублей (Синяя,);

Астра смесь – 40 рублей;

Циннерария – 35 рублей;

Агератум – 35 рублей;

Акация – 100 рублей;

Настурция – 40 рублей.

Алиссум — 40 рублей;

Цинния — 40 рублей.

Продажа проводится в теплице АГАТУ по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км., дом 3, рядом с корпусом 4, въезд через КПП (шлагбаум), направо под компенсатором, затем прямо по дороге (200 метров), за конюшней «Теплица АГАТУ».

Время работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 ч. до 14:00 ч., без выходных.

Дополнительная информация по номеру 89142219477, 89142865568.