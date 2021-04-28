В теплице АГАТУ началась продажа цветочной и овощной рассады
Арктический ГАТУ сообщает о начале продаж цветочной и овощной рассады.
ОВОЩНАЯ РАССАДА:
- Огурцы от 40 рублей (ТСХА-98 сорт Апрельский, Изумрудный поток, Конни, Каролина, ТСХА-77 сорт Зозуля);
- Огурцы Стелла — 45 рублей;
- Томаты от 40 рублей (Сибирский скороспелый, Верлиока, Орлиный клюв, Алмаз Якутии, Балконное чудо);
- Перец сладкий – 40 рублей (Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы, Богатырь);
- Кабачки – 40 рублей (Зебра, Цукеша, Грибовский 37);
- Баклажан (Алмаз) – 40 рублей;
- Земляника – 100 рублей (Барон Солемахер, Руяна);
- Клубника «Московский деликатес» — 150 рублей;
- Топинамбур – 200 рублей.
ЦВЕТОЧНАЯ РАССАДА:
- Бархатцы сорт «Антигуа» — 45 рублей (Желтые, Оранжевые);
- Бархатцы отклоненные – 40 рублей (Ред черри, Лимонные, Оранжевые);
- Шафран – 40 рублей;
- Петуния ампельная – 50 рублей (Вайт, Ред, Бургунди Стар);
- Петуния грандифлора – 45 рублей (ред, вайт, роуз, блю);
- Петуния кустовая – 40 рублей (красная, белая, микс);
- Виола (Анютины глазки) крупноцветковая – 40 рублей (Оранж, Блю, Вайт);
- Газания – 60 рублей (Еллоу, Вайт);
- Рудбекия блестящая Голдстурм – 40 рублей;
- Колеус – 40 рублей (Санрайс, Ред, Роуз);
- Сальвия Редди Брайт Ред – 45 рублей;
- Титония – 150 рублей;
- Винидиум – 40 рублей;
- Никандра – 40 рублей;
- Табак душистый – 40 рублей;
- Космея – 40 рублей;
- Георгины – 50 рублей;
- Гладиолус – 150 рублей;
- Лобелия – 40 рублей (Синяя, Белая, Красная);
- Астра смесь – 40 рублей;
- Циннерария – 40 рублей;
- Агератум – 40 рублей;
- Акация – 100 рублей;
- Настурция – 40 рублей.
Продажа проводится в теплице АГАТУ по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км., дом 3, рядом с корпусом 4, въезд через КПП (шлагбаум), направо под компенсатором, затем прямо по дороге (200 метров), за конюшней «Теплица АГАТУ».
Время работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 ч. до 14:00 ч., выходной – воскресенье.
ВНИМАНИЕ! Во время майских выходных продажа проводится 1 мая и с 3 по 10 мая включительно, выходной день – 2 мая.
Дополнительная информация по номеру 89142219477, 89142865568.
Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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