28.04.2021
18:07
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Общество

В теплице АГАТУ началась продажа цветочной и овощной рассады

Арктический ГАТУ сообщает о начале продаж цветочной и овощной рассады.

ОВОЩНАЯ РАССАДА:

  • Огурцы от 40 рублей (ТСХА-98 сорт Апрельский, Изумрудный поток, Конни, Каролина, ТСХА-77 сорт Зозуля);
  • Огурцы Стелла — 45 рублей;
  • Томаты от 40 рублей (Сибирский скороспелый, Верлиока, Орлиный клюв, Алмаз Якутии, Балконное чудо);
  • Перец сладкий – 40 рублей (Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы, Богатырь);
  • Кабачки – 40 рублей (Зебра, Цукеша, Грибовский 37);
  • Баклажан (Алмаз) – 40 рублей;
  • Земляника – 100 рублей (Барон Солемахер, Руяна);
  • Клубника «Московский деликатес» — 150 рублей;
  • Топинамбур – 200 рублей.

ЦВЕТОЧНАЯ РАССАДА:

  • Бархатцы сорт «Антигуа» — 45 рублей (Желтые, Оранжевые);
  • Бархатцы отклоненные – 40 рублей (Ред черри, Лимонные, Оранжевые);
  • Шафран – 40 рублей;
  • Петуния ампельная – 50 рублей (Вайт, Ред, Бургунди Стар);
  • Петуния грандифлора – 45 рублей (ред, вайт, роуз, блю);
  • Петуния кустовая – 40 рублей (красная, белая, микс);
  • Виола (Анютины глазки) крупноцветковая – 40 рублей (Оранж, Блю, Вайт);
  • Газания – 60 рублей (Еллоу, Вайт);
  • Рудбекия блестящая Голдстурм – 40 рублей;
  • Колеус – 40 рублей (Санрайс, Ред, Роуз);
  • Сальвия Редди Брайт Ред – 45 рублей;
  • Титония – 150 рублей;
  • Винидиум – 40 рублей;
  • Никандра – 40 рублей;
  • Табак душистый – 40 рублей;
  • Космея – 40 рублей;
  • Георгины – 50 рублей;
  • Гладиолус – 150 рублей;
  • Лобелия – 40 рублей (Синяя, Белая, Красная);
  • Астра смесь – 40 рублей;
  • Циннерария – 40 рублей;
  • Агератум – 40 рублей;
  • Акация – 100 рублей;
  • Настурция – 40 рублей.

Продажа проводится в теплице АГАТУ по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км., дом 3, рядом с корпусом 4, въезд через КПП (шлагбаум), направо под компенсатором, затем прямо по дороге (200 метров), за конюшней «Теплица АГАТУ».

Время работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 ч. до 14:00 ч., выходной – воскресенье.

ВНИМАНИЕ! Во время майских выходных продажа проводится 1 мая и с 3 по 10 мая включительно, выходной день – 2 мая.

Дополнительная информация по номеру 89142219477, 89142865568.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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