В теплице АГАТУ началась продажа цветочной и овощной рассады

Арктический ГАТУ сообщает о начале продаж цветочной и овощной рассады.

ОВОЩНАЯ РАССАДА:

Огурцы от 40 рублей (ТСХА-98 сорт Апрельский, Изумрудный поток, Конни, Каролина, ТСХА-77 сорт Зозуля);

от 40 рублей (ТСХА-98 сорт Апрельский, Изумрудный поток, Конни, Каролина, ТСХА-77 сорт Зозуля); Огурцы Стелла — 45 рублей;

45 рублей; Томаты от 40 рублей (Сибирский скороспелый, Верлиока, Орлиный клюв, Алмаз Якутии, Балконное чудо);

от 40 рублей (Сибирский скороспелый, Верлиока, Орлиный клюв, Алмаз Якутии, Балконное чудо); Перец сладкий – 40 рублей (Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы, Богатырь);

– 40 рублей (Калифорнийское чудо, Подарок Молдовы, Богатырь); Кабачки – 40 рублей (Зебра, Цукеша, Грибовский 37);

– 40 рублей (Зебра, Цукеша, Грибовский 37); Баклажан (Алмаз) – 40 рублей;

(Алмаз) – 40 рублей; Земляника – 100 рублей (Барон Солемахер, Руяна);

– 100 рублей (Барон Солемахер, Руяна); Клубника «Московский деликатес» — 150 рублей;

«Московский деликатес» — 150 рублей; Топинамбур – 200 рублей.

ЦВЕТОЧНАЯ РАССАДА:

Бархатцы сорт «Антигуа» — 45 рублей (Желтые, Оранжевые);

— 45 рублей (Желтые, Оранжевые); Бархатцы отклоненные – 40 рублей (Ред черри, Лимонные, Оранжевые);

– 40 рублей (Ред черри, Лимонные, Оранжевые); Шафран – 40 рублей;

– 40 рублей; Петуния ампельная – 50 рублей (Вайт, Ред, Бургунди Стар);

– 50 рублей (Вайт, Ред, Бургунди Стар); Петуния грандифлора – 45 рублей (ред, вайт, роуз, блю);

– 45 рублей (ред, вайт, роуз, блю); Петуния кустовая – 40 рублей (красная, белая, микс);

– 40 рублей (красная, белая, микс); Виола (Анютины глазки) крупноцветковая – 40 рублей (Оранж, Блю, Вайт);

– 40 рублей (Оранж, Блю, Вайт); Газания – 60 рублей (Еллоу, Вайт);

– 60 рублей (Еллоу, Вайт); Рудбекия блестящая Голдстурм – 40 рублей;

– 40 рублей; Колеус – 40 рублей (Санрайс, Ред, Роуз);

– 40 рублей (Санрайс, Ред, Роуз); Сальвия Редди Брайт Ред – 45 рублей;

– 45 рублей; Титония – 150 рублей;

– 150 рублей; Винидиум – 40 рублей;

– 40 рублей; Никандра – 40 рублей;

– 40 рублей; Табак душистый – 40 рублей;

– 40 рублей; Космея – 40 рублей;

– 40 рублей; Георгины – 50 рублей;

– 50 рублей; Гладиолус – 150 рублей;

– 150 рублей; Лобелия – 40 рублей (Синяя, Белая, Красная);

– 40 рублей (Синяя, Белая, Красная); Астра смесь – 40 рублей;

– 40 рублей; Циннерария – 40 рублей;

– 40 рублей; Агератум – 40 рублей;

– 40 рублей; Акация – 100 рублей;

– 100 рублей; Настурция – 40 рублей.

Продажа проводится в теплице АГАТУ по адресу: г. Якутск, Сергеляхское шоссе 3 км., дом 3, рядом с корпусом 4, въезд через КПП (шлагбаум), направо под компенсатором, затем прямо по дороге (200 метров), за конюшней «Теплица АГАТУ».

Время работы: с 09:00 ч. до 18:00 ч., обед с 13:00 ч. до 14:00 ч., выходной – воскресенье.

ВНИМАНИЕ! Во время майских выходных продажа проводится 1 мая и с 3 по 10 мая включительно, выходной день – 2 мая.

Дополнительная информация по номеру 89142219477, 89142865568.