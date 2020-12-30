В Театре танца прошла премьера постановки знаменитой трагедии

В Национальном театре танца состоялась премьера спектакля-притчи «Хара саһыл» (Черная лиса). Онлайн-трансляция прошла 25 декабря на канале You Tube. Спектакль посвящен 120-летию со дня рождения выдающегося сына якутского народа Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола.

Сценическую версию знаменитой трагедии Кыыл Уола предложила поставить художественный руководитель театра Светлана Бессонова, выступившая хореографом-постановщиком, вокруг себя она собрала известных деятелей искусств — композитора Николая Михеева, автора либретто и режиссера Костаса Марсаана, художника Екатерину Шапошникову, дирижера-постановщика Николая Петрова, консультантов – Ангелину Лукину и Зою Попову.

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Захватывающую историю языком танца с ярко выраженной актерской игрой представили артисты балета Саскылана Аржакова – Черная лиса, Эдуард Жирков – Охотник Бетюкюй, Семен Дьяконов – Албын Дьаранха, Сергей Алексеев – Сюрюк Салбантай, Виолетта Ноговицына — дочь Салбантая, Альберт Никитин – Кыдьыктаах Кыччаанай, Семен Кузьмин — сын Кыччааная.

Композитор Николай Михеев: «Меня связывает давнее творческое сотрудничество с Национальным театром танца. 10 лет тому назад, 110-летию Сергея Зверева, написал музыку к спектаклю-размышлению «Оргуһуохтаах кыыс» (Девушка с коромыслом). В прошлом году художественный руководитель Светлана Бессонова вновь обратилась ко мне с предложением создать теперь музыку к спектаклю-притче «Хара саһыл». В чем разница в работе над этими спектаклями? Музыка спектакля «Девушка с коромыслом» была компьютерной, спектакль шел под фонограмму. В этот раз оказалось сложнее, больше нюансов, так как предстояло работать с живым оркестром. Мне, композитору классического оркестра, было сложно перестроиться под национальный оркестр. Музыка в этом спектакле носит архаичный характер. Я вдохновлялся архаикой, наскальными рисунками, схематическим мышлением. Впервые написаны для кылыһах-кырыымпы солирующие линии в оркестре национальных инструментов. Использованы кылыһах-кырыымпа со струнами из конских волос: ох саа – кыл, мас-хомус, айаан (духовой), хомус, которые обогатили тембрально-музыкальную партитуру. Получилась более углубленная якутская музыка. Темы брал без цитат, все темы абсолютно мои. Большого наслоения не предусматривал, музыка минималистична. Для балета нужна структурная музыка, чтобы танец вписывался в какие-то графические элементы. Много мистики. Образ черной лисы – образ вечной природы-матушки. В начальной теме отражена природа, в конечной тоже, таким образом, показана цикличность жизни. Получилось 5 картин. Когда обратились с предложением сочинить музыку, спросили у меня, с кем из режиссеров работать. Я без колебания назвал Костас Марсаана. У нас сложился прекрасный творческий тандем в работе над юкагирской оперой «Юко и Анэкэ» в Театре оперы и балета. Желаю творческому коллективу творить, созидать, создавать, побольше премьер и расширения географии гастролей».

Автор либретто и режиссер-постановщик Костас Марсаан: «Это мой первый опыт сотрудничества с Национальным театром танца, первый опыт постановки музыкально-хореографического спектакля. Мы взяли за основу произведение Сергея Зверева-Кыыл Уола «Хара саһыл». Это многомерное произведение, имеющее несколько интерпретаций, вызывает большой интерес. Мы смогли создать свое видение этой драмы.

В XVII веке шкура черной лисы считалась большой редкостью. Добывший ее удачливый охотник мог мгновенно разбогатеть. Одному бедному охотнику улыбнулась удача. Он нашел восьмерых черных лисят. Это запустило цепь трагических событий. Накал человеческих страстей и грехов нарастает с каждым действием.

Жанр притчи позволяет говорить со зрителем языком образов и метафор. В постановочной части мы решили подчеркнуть созвучность притчи нашему времени. Действие из XVII в. постепенно перемещается в XVIII в., сквозь XIXв. в XXI в. Таким образом, мы показываем, что человеческие пороки существовали во все времена, а природа всегда гармонична. Природа противопоставляется человеческой суете, она торжественна, спокойна, и вполне может обойтись без человека. Такова наша трактовка этой драмы”.

Хореограф-постановщик Светлана Бессонова: «С.А.Зверев-Кыыл Уола в своих произведениях стремился сохранить богатый фольклор якутского народа, точно воссоздавая исторические детали. Действие драмы «Хара саһыл» происходит в XVII веке. Тогда считалось большой удачей добыть черную лису. Шкура черной лисы настолько ценилась, что ее можно было обменять на лошадь. Узнав о добыче бедного охотника, многие стремятся завладеть черными лисятами, и это приводит к кровопролитным распрям.

Спектакль «Хара саһыл» задуман как притча, затрагивающая тему неразрывной взаимозависимости человека и природы. Это хореографическая драма, синтез современного и традиционного, поиск новых форм в национальном театре. «…Хорошая притча – как хорошая мелодия. Услышав однажды, ее уже невозможно забыть. Она остается в памяти надолго, может быть, навсегда». Именно такую притчу мы хотим показать зрителям.

Во все времена зависть и жажда наживы приводили к трагедии. Желание стать обладателем большого богатства лишает людей разума. Эта тема злободневна, как никогда. Цель спектакля – заставить людей задуматься о том, к чему приводит бездумная погоня за деньгами».

Екатерина Шапошникова — художник-постановщик: «Мне очень понравилась история «Хара саhыл», написанная известным деятелем якутской культуры Кыыл Уола. Главная нить событий нанизана на отношения Человека и Природы.

В нашем спектакле мы постарались передать главную мысль рассказа символикой цвета: так черный цвет в нашем спектакле обозначает цвет земли-природы «буор-кут». В нем много силы и таинственности, и бесконечности. Черная лиса как воплощение такой силы. Люди в древние времена к природе обращались, как высшей силе, понимая, что она милостиво дарует свои богатства, обращались к ней с уважением, соблюдая обряды поклонения, добывали ровно столько, сколько было необходимо семье.

По мере развития спектакля развивается и история костюма. Простой наивный охотник одет так, как если бы одевались в 13-14 веках, в натуральные природные оттенки. Купец в зеленом пальто, это — человек, знающий только язык денег у него добротный камзол 17-18 века. Городской богач с дочерью в костюмах 19 века окрашены в красноватые краски – цвет страсти. Герои в белых костюмах 20-21 века, олицетворяют людей «белой кости», которым все дозволено. Такая ретроспектива костюма в нашем спектакле создает богатство образов и говорит о том, что экологические проблемы возникли очень давно, с тех пор как якуты были вынуждены добывать пушнину в огромных количествах.

Наш спектакль — это образ современного мира в целом. Сегодня природа дает человеку знаки, что пора оглянуться и призывает нас задуматься о происходящем вокруг, правильно ли мы живем».

Солистка балета Саскылана Аржакова – исполнительница главной роли Черной Лисы: «Мне понравилась очень музыка. Она такая красивая. Исполняя каждый раз свою партию, я вдохновлялась ею. История спектакля – трагедия. Мать лиса теряет самое дорогое своих лисят-детишек. В поиске за ними, каждый раз она замечает, как переходят её детки из одних в руки других людей, что прежних владельцев уже нет вживых… Какие жестокие люди? В погоне за богатством и властью теряют рассудок, становятся вначале убийцами, а затем и жертвами. Мы впервые снимались в онлайн-формате для трансляции. Было сложновато из-за повтора дублей. Но я считаю, каждый новый опыт только обогащает наши возможности».

Солистка балета Виолетта Ноговицына: «В течение семи лет я в основном исполняла лирические партии в спектаклях. В этот раз Светлана Прокопьевна утвердила меня на роль стервы, капризной, взбалмошной дочери князя Кыччанаай. Мне по душе эта роль и с первых репетиций я искала нюансы, чтобы поярче выразить характер героини. Состоялась премьера спектакля нового формата, которая полярно отличается от других. 5 картин – и 5 отдельных историй. Безмерна благодарна режиссеру, он так доступно рассказывал про сюжет, объяснял и показывал. В ярких костюмах, созданных Екатериной Шапошниковой, героиня порхала на сцене, кружась и любуясь сама собою, отдавая налево и направо указы служанкам. Капризы и желание блистать в обществе в шубе из черной лисы, губят родного отца, самого близкого человека, а сама героиня становится утехой сына Кыччаная. Вот к чему привела страсть к легкой, необдуманной жизни…».

Артист балета – Эдуард Жирков: «Я счастлив! Уже второй сезон мне доверяют главную роль на премьерах. Моему герою простому охотнику Бетюкюй несказанно повезло. Он находит в норке 8 черных лисят. От счастья ног не чувствует, теперь он богач, теперь он может себе многого позволить. С такими мыслями его руки кладут лисят в берестяной короб и уносит с собой, не зная о том, что расплата будет самой высокой. Он хвастлив. Самонадеянный. Поначалу мне было сложно передавать эмоции и чувства. Но благодаря постановщикам, расставил акценты по нарастанию сюжета. Неплохо чувствовал себя в картине борьбы. Впредь, продолжу работу над актерской игрой. Ведь совершенству нет предела. Мечтаю с этой ролью выступить на большой сцене. Огромная благодарность всем постановщикам. Во время репетиции все время замечал, насколько они правильно подобрали героев на главные роли.

Артист балета Семен Дьяконов – исполнитель роли Албын Дьаранха:«Я был безмерно счастлив, когда меня утвердили на эту роль. Сразу головой окунулся в образ Албын Дьаранха. Мне было очень интересно работать с постановщиками, они меня вдохновляли. В первую очередь хотел донести и показать истинные эмоции и чувства моего героя. А он у меня человек крепкий и расчетливый, своего не отдаст и не упустит. За это и поплатился жизнью. Тема спектакля актуальна во все времена. Люди ради выгоды и обогащения пускаются во все тяжкие грехи, ничего и никого не жалея, разрушая матушку-природу, истребляя огромное количество животных, вырубая гектары леса, сжигая поля…».

Итак, состоялась громкая премьера, завершающее большое событие 120-летия гениального самородка Сергея Афанасьевича Зверева-Кыыл Уола. Благодарим все службы театра за проделанную огромную работу на высоком профессиональном уровне, невзирая на условия ограничительных мер. Театр выражает благодарность за содействие в съемках: Центр культуры и современного искусства им. Ю.А.Гагарина (директор Евдокия Винокурова), Государственную филармонию РС(Я) (директор туйара пестрякова), дом Дружбы народов РС(Я) им. А.Е.Кулаковского (директор антонида Корякина), Государственную национальную кинокомпанию «Сахафильм» (директор Дмитрий Шадрин).

По мнению режиссера Костас Марсаана, зрители после просмотра спектакля окунулись в вычурный, изломанный, фальшивый мир жадности, зависти, жесткости и тщеславия. И только матушка-природа спокойно и равнодушно смотрит на мелкую человеческую суету и всегда открыта для любви. Берегите природу и передавайте ее детям, внукам, правнукам, как было в старину, по традиции из поколения в поколение…