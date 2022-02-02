В Театре оперы и балета стартовал проект «Якутия. Классика. Современность»

1 февраля 2022 года в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева-Суорун Омоллоона стартовал новый проект, посвященный 100-летию ЯАССР — цикл концертных программ «Якутия. Классика. Современность».

В рамках проекта концерты будут проходить на экспериментальной площадке театра и продлятся до конца текущего года. Новый концертный цикл даст возможность ценителям якутской музыки в камерной, интимной атмосфере экспериментальной площадки театра услышать лучшие образцы якутской профессиональной музыки, по-настоящему «вечные» произведения народа саха.

Первый концерт прошел в формате онлайн. В его основе лежит задушевный «рассказ» о жизни песни и романса талантливых мелодистов и композиторов республики, перемежающийся с инструментальным и балетным номерами. Все произведения объединяет тема хрупкой и в то же время стойкой природы Севера, тесно связанной с душевным миром человека. В концерте приняли участие не только мастера оперной сцены, такие как Борис Алексеев, Владимир Заболоцкий, но и молодые солисты оперы и балета.

«Со времени образования ЯАССР в 1922 году якутская музыка прошла большой путь развития: от самых первых лет становления в середине ХХ века до современного звучания ХХI столетия. В эти десятилетия накоплена драгоценная сокровищница подлинных жемчужин в самых разнообразных жанрах музыкального искусства и миссия нашего театра — бережно сохранять и развивать это наследие», — отметил директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс.