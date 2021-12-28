В Театре оперы и балета состоялся предпоказ спектакля «Бременские музыканты»

27 декабря в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) состоялся предпремьерный показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» Г. Гладкова, который стал новогодним подарком театра детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Данная акция состоялась с участием Министра культуры и духовного развития Юрия Куприянова, Окружной Администрации города Якутска в лице заместителя Главы по социальным вопросам Н.Р. Степановой, при поддержке Торгово-промышленной палаты республики.