В Театре оперы и балета состоялся предпоказ спектакля «Бременские музыканты»
27 декабря в Государственном театре оперы и балета Республики Саха (Якутия) состоялся предпремьерный показ музыкального спектакля «Бременские музыканты» Г. Гладкова, который стал новогодним подарком театра детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
Данная акция состоялась с участием Министра культуры и духовного развития Юрия Куприянова, Окружной Администрации города Якутска в лице заместителя Главы по социальным вопросам Н.Р. Степановой, при поддержке Торгово-промышленной палаты республики.
«Этот проект театра оперы и балета подарил ребятам, а также их родителям, незабываемые впечатления от посещения театра. Для нас очень важно воспитывать в подрастающем поколении любовь к классическому музыкально-театральному искусству, а сказка, со своей доступной формой повествования, является первым шагом в знакомстве юного зрителя в высоким музыкальным искусством. В этом и заключается наша миссия: развлекая — просвещать, дарить эстетическую радость», — отметил директор и художественный руководитель театра Сергей Юнганс.
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