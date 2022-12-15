В театре оперы и балета состоится благотворительный концерт в поддержку семей мобилизованных якутян.

Ассоциация артистов Республики Саха (Якутия) совместно с Общественной палатой города Якутска при поддержке Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона приглашает гостей и жителей столицы на благотворительный концерт «Киһиэхэ төрөөбүт дойдута», который состоится 18 декабря, 18.00ч в Государственном театре оперы и балета им. Суорун Омоллоона.

В концертной программе примут участие солисты Государственного театра оперы и балета им. Д.К.Сивцева — Суорун Омоллоона, артисты эстрады, Национальный театр танца им. С.А. Зверева – Кыыл Уола, вокальный ансамбль МВД Якутии «Служба 02».

Все вырученные средства будут внесены в Якутский городской благотворительный фонд «Победа» в поддержку семьям мобилизованным.

Билеты в кассах ДДН им. А.Е. Кулаковского, к/т «Центральный»

Онлайн-билеты: sakhaconcert.ru