В Театре оперы и балета прошла экскурсия для юных танцовщиков

В рамках Национального проекта «Культура» по направлению «Театр — детям» в Театре оперы и балета им. Суорун Омоллоона периодически организуются экскурсии для детей и школьников. Первая экскурсия в наступившем 49-м театральном сезоне прошла 22 сентября, перед балетным спектаклем К. Хачатуряна «Приключение Чиполлино». Посмотреть, что же происходит за сценой, за кулисами, пришли дети – воспитанники международной сети детских хореографических школ «Русский балет» в г. Якутске. Ребят вместе с их родителями сопровождала руководитель школы Анастасия Геннадьевна Филиппова.

В школе учатся дети от 3-х до 8 лет. Замечательно, что с такого раннего возраста деток приучают к прекрасному, воспитывают любовь к театру. Ребята посмотрели из-за кулис, как на сцене готовятся к спектаклю артисты балета.

Заглянули в парикмахерский цех к ветерану театра, заведующей Евдокии Елисеевне Винокуровой.

А с молодой балериной, дипломантом международного конкурса в Казахстане Марией Кузьминой, у них завязался вполне профессиональный разговор. Мария рассказала о пуантах, показала вблизи, как можно стоять на этих балетных туфельках.

Дети тоже рассказали, что они уже научились делать в балетной школе, а некоторые даже продемонстрировали начальные балетные па.

В коридоре многие экскурсанты дружно снимались на камеру с артистами балета.

А затем подоспело время идти в зрительный зал и с удовольствием посмотреть балет для детей «Приключение Чиполлино».



