В Театре Олонхо поставили новый спектакль

В Театре Олонхо состоялся премьерный показ постановки по олонхо Михаила Шараборина-Кумарова «Улуу Даарын», где задействованы выпускники актерской школы Арктического государственного института культуры и искусств. Режиссером переосмыслениях постановки 2021 года в Олекминском районе в рамках Ысыаха Олонхо является преподаватель вуза Мария Маркова. Что из себя представляет постановка, чем сможет удивить зрителя и на какие вопросы даст ответы для людей, в нашем материале.

Сюжет постановки сильно не отходит от других примеров олонхо: верховные божества предсказывают судьбу двух брошенных детей и нарекают их Кыыс Кырынаастай и Улуу Даарын. Дети рождены, чтобы выполнить свое предназначение – освободить народ Среднего мира от вторжения богатырей Нижнего. Однако перед боевым походом Улуу Даарын засыпает на 30 лет. Повзрослевшая Кыыс Кырынаастай не может устоять перед силой и мощью Богатыря Уот Могоя, который затягивает ее в гибельное море. Кыыс Кырынаастай просит своего верного коня разбудить Улуу Даарына, чтобы он спас ее от гибели.

«Это вторая версия нашего спектакля. Первая была представлена в Олекминске в рамках Ысыаха Олонхо для гостей и жителей района. Тогда участниками театрализованного представления стали несколько коллективов – артисты Театра КМНС, ТЮЗ, Театра Олонхо и студенты АГИКИ. Сейчас перед зрителями предстанет его сценическая версия», – отметила режиссер Мария Маркова.

Роли главных героев исполнили Дмитрий Хоютанов и Анастасия Алексеева. Оба – выпускники кафедры актерского искусства АГИКИ. По словам режиссера спектакля, помимо протагонистов и антагонистов уникальность повествованию представляют второстепенные персонажи, отвечающие за сквозное действие все время постановки – сказители и женский хор. В некоторых сценах они исполняют роль не только комментаторов или сторонних наблюдателей происходящих событий, но и становятся его участниками, тем самым ломая «четвертую стену». «У нас есть персонажи, которых мы называем титанами. Они двигают все пространство на сцене и преображают его», – подчеркивает Маркова.

Раскрыть себя по-новому

Два года. Именно столько времени доводили до автоматизма свои движения и реплики актеры спектакля, как сообщил исполнитель главной роли Дмитрий Хоютанов. «Я воспринимаю своего персонажа в качестве одного из проявлений сил природы. В отличие от других персонажей олонхо. И это касается не только Улуу Даарына, но и всех других персонажей олонхо Шараборина-Кумарова. Это станет заметно при углубленном изучении материала», – выразил свое мнение актер.

По мнению Анастасии Алексеевой, на сцене Театра Олонхо подобная монументальная постановка ставится впервые. Возникали и сложности, которые во многом были связаны с работой с созданной конструкцией. Приходилось сдерживать себя внутри, чтобы не поскользнуться и не упасть с декорации во время исполнения разного рода движений. «Конечно, было сложно. Но никто не обещал нам легкой участи. Артист должен преодолеть все трудности, сбалансировать свое душевное состояние и, благодаря этому, представить зрителям спектакль, плод своих трудов. Стоит сказать, что благодаря роли Кыыс Кырынаастай я раскрыла себя по-новому. В отличие от предыдущих ролей, сегодняшняя предстает нежной и более хитроумной. Ведь до этого я играла воинственных женщин-богатырей», – считает Алексеева.

Одну из второстепенных ролей играет также выпускник АГИКИ, известный актер Гаврил Менкяров. Он играет роль богатырского коня и признается, что его образ – эксперимент, так как до этого Гаврил исполнял роли чудовищ и богатырей. Актёр поделился основной идеей спектакля: «Мы хотим донести, что любой человек своей культурой, знанием языка, обычаев и традиций своего народа может достичь побед в любой деятельности».

В едином ритме

Будь это фильм или спектакль, звуковое сопровождение является одной из важных частей повествования, усиливая возложенные в сцене эмоции или приукрашивая некоторые моменты, добавляя эпичности, размаха. Спектакль шел в течение полутора часов под живой аккомпанемент. «Каждое движение артиста – от поднятия руки до топота ног, мы считываем и играем с ним вместе, воплощаем его роль. С годами у нас с артистами возникает невидимая связь, которая помогает автоматически подстроиться под настроение, ритм. Ты даже сама порой перестаешь замечать этот факт», – рассказала выпускница АГИКИ, работник театра Иванида Алексеева.

Она признается, что спектакль получился динамичным и современным. То же касается и звукового сопровождения. Многие зрители отмечали, что звуки действительно звучали современно, но все же не были лишены своей архаичности. Между первой и второй вариацией есть отличия, о чем говорила режиссер. Они коснулись и звучания некоторых мотивов.

С каждым разом постановки Театра Олонхо становятся все лучше и лучше. «Сегодня настало то время, когда олонхо можно не только читать или слушать, но и смотреть. Поэтому нам волнительно каждый раз, с каждым новым спектаклем. И у Театра Олонхо появился свой зритель. В начале пути, конечно, было трудно, так как многие не понимали. Но с годами люди убедились, что наш театр может показывать зрелищные и важные по смыслу постановки. Они начали слушать тойук артистов с большим удовольствием», – утверждает Иванида.

От одного ко множеству

Спектакльне изобилует декорациями. Их практически нет. Есть одна единственная конструкция, которую с уверенностью можно назвать одним из важных элементов всей постановки: в одной сцене она трансформируется в коня, следующей – лодку, а в другой – кузнечную наковальню. Применений сооружению множество и авторов могла остановить лишь широта фантазии. Придумал его художник театра Михаил Егоров. Не менее впечатляющую работу провели и с костюмами, каждый из которых смог отразить уникальность персонажей – разработкой занималась Сардана Федотова.

«В постановке откликается тема мужского и женского начала, которые и представляют гармонию. На ней держится вся жизнь. Мужчины и женщины дополняют друг друга, поддерживают друг друга. Кыыс Кырынаастай, пройдя все невзгоды, отходит от боевых подвигов и становится женщиной, хранительницей очага, основательницей человеческого рода», – резюмирует режиссер спектакля Мария Маркова.