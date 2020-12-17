В Театре КМНС — «интимная комедия»

16 декабря в Театре коренных малочисленных народов Севера состоялся закрытый пресс-показ спектакля «Эти свободные бабочки» по одноименной пьесе Леонарда Герша в постановке Захара Никитина. Первыми зрителями спектакля в камерном зале стали журналисты и члены художественного совета театра. Показ для широкой публики состоится 18 и 19 декабря.

Пьеса «Эти свободные бабочки» была написана американским драматургом Леонардом Гершем в начале 1970-х годов. Сюжет повествует о случайной встрече в большом городе двух молодых и беззаботных людей – юноши Дона Бейкера и девушки Джил Таннер. Их бурная лав-стори почти сразу же сталкивается с трудностями в виде неприятия со стороны матери Дона, необходимости как-то зарабатывать себе на хлеб и определиться в планах на жизнь. Ведь человек – не бабочка, у него не получится беззаботно порхать и питаться лишь цветочным нектаром.

«Определяя жанр спектакля как «интимная комедия» я намекаю на то, что это не совсем комедия в ее чистом виде. Постановка затрагивает и серьезные вопросы, через призму героев оголяет человеческие души, раскрывает проблемы взросления, ответственности, отсутствия взаимопонимания между поколениями родителей и детей. Все это в той или иной мере близко каждому человеку – и молодому, и зрелому», – говорит режиссер Захар Никитин.

Действительно, взрослые люди порой не просто не понимают своих детей, как будто сами раньше не были молодыми, а боятся их понять и принять такими, какие они есть. Потому что с точки зрения взрослого все эти «безумства юности» напоминают нам о собственных ошибках, мы как будто видим себя со стороны…

Для зрителя камерность спектакля лишь усиливает эту сокровенную интимность, особую духовную связь со всем происходящим на сцене, а юмор прекрасно разряжает атмосферу и не позволяет ей слишком дрейфовать в сторону драмы.

«Спектакль о вроде бы обычной истории любви, но она показана на современный и очень оригинальный лад. В постановке много музыки и танцев – в этом Театр народов Севера верен себе и это его визитная карточка. История заканчивается открытым финалом, зритель сам делает вывод из всего увиденного, но для меня лично конец истории несет новую надежду», – поделилась впечатлениями после показа корреспондент газеты «Илкэн», заместитель председателя Ассоциации юкагиров Республики Саха (Якутия) Ирина Курилова.

Отдельно стоит отметить великолепную игру актеров Театра коренных малочисленных народов Севера. Для них участие в постановке «Эти свободные бабочки» стало интересным опытом в современной драматургии. Главные роли в спектакле исполнили Алгыс Николаев и Ева Кузьменко, в ролях второго плана – Катерина Захарова, Александр Алексеев и Ирина Саморцева.

«Эти свободные бабочки» в постановке Захара Никитина – это талантливый и причудливый микс жанров, щедро сдобренный как современной, так и рок-музыкой, а также отсылками к популярной культуре XX и XXI века, который не оставит никого равнодушным. Этот спектакль заставит зрителя не только от души посмеяться, но и глубоко задуматься. Каждый найдет в нем что-то свое, близкое именно ему и потому… интимное!