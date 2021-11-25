25.11.2021
15:23
76
Культура
В Театре эстрады официально открыли новый акустический зал! 🎵🎶👏
Об этом театр сообщил на своей странице в инстаграм.
Вчера состоялось важное событие в жизни театра — официально открыли новый акустический зал нашего театра😍👏🏼, где в дальнейшем будут проводиться концерты живой музыки и этническая музыка🎵 Вчера на Презентации акустического зала присутствовали Заместитель председателя Правительства РС(Я) Ольга Валерьевна Балабкина и Министр Культуры РС(Я) Юрий Степанович Куприянов😍👏🏼
Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Театра эстрады
#В Театре эстрады официально открыли новый акустический зал! 🎵🎶👏#звезды саха эстрады#Театр эстрады Якутии#Якутск
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