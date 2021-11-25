В Театре эстрады официально открыли новый акустический зал! 🎵🎶👏

Об этом театр сообщил на своей странице в инстаграм. Вчера состоялось важное событие в жизни театра — официально открыли новый акустический зал нашего театра😍👏🏼, где в дальнейшем будут проводиться концерты живой музыки и этническая музыка🎵 Вчера на Презентации акустического зала присутствовали Заместитель председателя Правительства РС(Я) Ольга Валерьевна Балабкина и Министр Культуры РС(Я) Юрий Степанович Куприянов😍👏🏼 View this post on Instagram A post shared by ТЕАТР ЭСТРАДЫ 🔸 ЯКУТИЯ (@sakhaestrada)

Фото: Из соцсетей Источник: Инстаграм Театра эстрады

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