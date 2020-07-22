В ТЦ Якутска произошел пожар

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 июля 2020 г. в 09.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. Лесная в г. Покровск Хангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел гараж. В результате пожара огнем повреждены частный гараж, сарай и автомобиль Тойота Корона на общей площади 40 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

21 июля 2020 г. в 14.00 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре по ул. И.Арбиты в с. Табага М.Кангаласского района. В результате пожара произошло горение травы и мусора а площади 5000 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

21 июля 2020 г. в 16.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозный гараж на улице Бабушкина в п. Депутатский Усть-Янского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри на площади 10 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

21 июля 2020 г. в 19.37 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в здании ТЦ «Сибирь» на улице Дзержинского в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел электрический кабель. В результате пожара огнем повреждено: вводный электрический кабель на площади 1 пог.м. и электрощитовая на площади 1 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электрического кабеля. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

21 июля 2020 г. в 20.02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в 2-х этажном жилом доме на улице 50 лет ВЛКСМ в г. Алдан Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего не было видно. В результате пожара огнем повреждено имущество на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

21 июля 2020 г. в 20.04 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит экскаватор на Ботуобинском карьере в п. Накын Нюрбинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел двигатель экскаватора. В результате пожара огнем поврежден экскаватор на площади 25 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

21 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о горении мусора: на улице Пионерская в г. Якутске и на улице Победы в г. Ленск Ленского района. В результате пожара произошло горение мусора на площади 6 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. Ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!