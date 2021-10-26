26.10.2021
09:50
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Коронавирус

В ТЦ «Прометей» и на Главпочтамте открыты пункты вакцинации

В ТЦ»Прометей 2″ по улице Автодорожная 13/1ж и в Управлении Федеральной почтовой связи РС(Я))по улице Дзержинского д. 4 продолжают работу пункты вакцинацииГАУ РС(Я) «Якутская городская больница №3». Получить вакцину можно в будние дни с 12.00-16.00.

Все процедуры проводятся бесплатно, без учета прикрепления к больнице и без предварительной записи.  Для получения вакцины при себе нужно иметь только паспорт, СНИЛС и медполис.

Фото: Пресс-служба ГАУ РС(Я) "Якутская городская больница №3"
Источник: Пресс-служба ГАУ РС(Я) "Якутская городская больница №3"
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