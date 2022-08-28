В Татте при ДТП пострадал 16-летний подросток

26 августа в 21:50 в дежурную часть ОМВД России по Таттинскому улусу поступило телефонное сообщение о том, что в селе Ытык-Кюель произошло ДТП.

В ходе проверки информации было установлено, что 16-летний подросток , управляя мотоциклом Регул Мото, не выдержал безопасную скорость движения и совершил наезд на скот. В результате ДТП несовершеннолетий получил оскольчатый перелом ноги.

Права управления транспортным средством он не имеет. В момент аварии мотошлем и средства защиты отсутствовали.

В отношении подростка полицейскими составлены административные материалы за управление мототранспортом без водительского права, без мотошлема и документов на транспорт. Кроме того, информация передана в инспекцию по делам несовершеннолетних для принятия соответствующих мер.