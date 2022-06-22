В Таттинском улусе строится новая поликлиника

В селе Ытык-Кюель Таттинского района строится трехэтажная поликлиника, здание площадью почти 4000 кв. метров будет рассчитано на 200 посещений в смену.

«Современный больничный комплекс возводится с учетом новых требований бережливой поликлиники. Входная зона будет организована отдельными входами для взрослых, детей и беременных. Помимо кабинетов врачей-специалистов, будет оборудовано отделение диагностики с компьютерным томографом, рентгеном, УЗИ, ФГДС, кабинетом функциональной диагностики, а также дневной стационар», — сказала главный врач Сардана Кононова.

Новое здание возводится в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Якутии на 2021-2025 годы» Нацпроекта «Здравоохранение» и должно быть сдано в эксплуатацию во втором полугодии 2023 года.

Кроме того, в прошлом году в рамках программы началось строительство пяти объектов здравоохранения республики, в том числе и строительство первой очереди больничного комплекса на 73 койки в городе Вилюйске – общего блока и хирургического отделения на 26 коек. Запланированный ввод объекта — 2022 год. Больничный комплекс на 45 коек с поликлиникой на 104 посещения в смену в поселке Усть-Майя планируют ввести в 2023 году. Также в 2023 году запланирован ввод больничного комплекса на 22 койки с поликлиникой на 104 посещения в смену в селе Хонуу. Кроме того, реализуется вторая очередь больничного комплекса в селе Чурапча Чурапчинского района.

Напомним, что на 2021-2023 годы на программу модернизации первичного звена здравоохранения Якутия из федерального бюджета получила беспрецедентный объём финансирования — 6,5 млрд рублей. Программа включает в себя мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения, мероприятия по приобретению медицинского оборудования, автотранспортных средств для доставки медицинских работников до пациентов, и доставки пациентов до медицинских организаций, а также кадровое обеспечение.