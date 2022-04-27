В Таттинском улусе произошло ДТП с участием мотоциклиста

26 апреля 2022 г. в 10:20 В с.Ытык –Кюель 72-летний водитель управляя автомобилем «Тойота Витц», следуя по ул. Ойунского при повороте налево, не уступил дорогу мотоциклу марки «Regulmoto RM125», которым управлял 22-летний молодой человек, движущийся в прямом направлении. Мотоцикл ударился в правую заднюю часть автомашины марки «Тойота Витц».

В результате происшествия мотоциклист получил травму головы, рану правой коленной области и закрытый вывих левой ключицы. Пострадавший госпитализирован в Таттинскую ЦРБ.

В ходе проверки установлено, что водитель автомашины «Тойота Витц» имеет водительское удостоверение по категории АА1 ВВ1 М, в течении года привлекался к административным правонарушениям 5 раз, из них 3 за превышение установленной скорости по статье 12.9 КоАП РФ. В момент ДТП был пристегнут ремнем безопасности, травм не получил, был трезв.

Водитель мотоцикла марки «Regulmoto RM125» без государственного регистрационного знака, не имеет водительского удостоверения. Мототранспорт на учете в ГИБДД не состоит, полис ОСАГО отсутствует. В момент ДТП мотоциклист был без защитной экипировки, без шлема, по проведенным освидетельствованием результат показал отрицательный – был трезв.

Местом ДТП является дорога с асфальтобетонным покрытием.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает о том, что движение по проезжей части мотоциклистам разрешается только при наличии водительского удостоверения категории «М» либо «А», «А1».

Управление двухколесным транспортом без соответствующего водительского удостоверения влечет за собой постановку его на специализированную стоянку, а его водителю грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Также водители мототранспорта должны соблюдать все требования безопасности с использованием средства личной безопасности – мотошлема.

Для водителей скутеров и мопедов в КоАП РФ за нарушение ПДД так же, как и для остальных участников дорожного движения, предусмотрена административная ответственность. Так, за езду без мотошлема нарушителю грозит штраф в размере 1000 рублей.

Практически всегда дорожно-транспортные происшествия с участием мототехники заканчиваются тяжёлыми травмами или гибелью их водителей. Помните, что цена небрежного отношения к безопасности дорожного движения — жизнь!