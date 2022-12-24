В Таттинском улусе открылся музейный комплекс мастера Мандар Уус

В селе Баяга Таттинского улуса, на Родине народного мастера республики,

академика Академии духовности Якутии Бориса Неустроева – Мандар Уус,

открылся этнологический музейный комплекс. Объект станет площадкой для

популяризации материального и духовного наследия народа саха, ведения

образовательной и научно-исследовательской деятельности подрастающего

поколения.

Работы по созданию объекта начались в 2019 году к 75-летию Бориса Неустроева

– Мандар Уус по поручению главы республики Айсена Николаева. Здесь ранее

состоялось открытие сердца музейного комплекса — берестяной Могол урасы,

построенной по старинным технологиям. В его создании принимали участие 300

народных умельцев и мастеров, проживающих в разных уголках нашей республики

от Сунтара до Намского улуса, заканчивая северными и арктическими районами.

Теперь площадка пополнилась музеем кузнечества саха и традиционным

балаганом. Весь комплекс сделан по проекту Мандар Уус на основе Концепции

социально-экономического и культурно-духовного развития Баягинского наслега.

С полноценным открытием этнологического музейного комплекса народного

мастера Якутии от имени Айсена Николаева поздравил зампред правительства

Сергей Местников.

«Мандар Уус, который всю свою жизнь посвятил восстановлению якутской

традиционной культуры, кузнечного дела, якутских узоров. В своем Послании

Государственному Собранию (Ил Тумэн) глава республики Айсен Николаев еще еще

в 2019 году заявлял о необходимости популяризации его знаний. И сегодня мы

открываем этот уникальный объект, который имеет огромное значение для народа

саха. Я уверен, что этнологический музейный комплекс станет настоящим местом

притяжения, меккой для тех, кто интересуется культурой и духовностью», –

сказал зампред.

Борис Неустроев – Мандар Уус отметил, что музейный комплекс объединит

прошлое, настоящее и будущее народа саха. Здесь собрана уникальная коллекция

старинных орудий труда, охоты и военного дела и их копий, выполненные

известными мастерами кузнечного дела Якутии, учениками Бориса Неустроева.

Она насчитывает более 140 экспонатов.

Также есть десятки единиц оригиналов вооружения древних воинов, старинные

предметы быта и труда, интерьера из бересты, дерева, керамики, металла,

ткани и кожи. Имеются уникальные экспонаты, самому старинному — примерно

1,5 тыс лет. Коллекция в последние годы выставлялась во многих улусах и в

столице республики и вызвала большой интерес якутян. Кроме того, в музейном

комплексе хранится уникальная литература, в том числе тюркско-монгольской

тематики, оригиналы рисунков и картин Мандар Уус, видиотека, фонотека и

фототека.





Комплекс расположен в центре села Баяга. В дальнейшем здесь будут

достраиваться старинная кузница, амбар, разные хозяйственные и бытовые

постройки. Посетители воочию и в режиме реального времени смогут

воспользоваться этими сооружениями. Для них будут организовываться мастер

классы и курсы. Будет развиваться «Школа Мандар Уус».