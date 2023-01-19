В Таттинском улусе откроется новая поликлиника

В Минздраве состоялось совещание под руководством министра здравоохранения Якутии Лены Афанасьевой. Участники обсудили ход строительства нового корпуса поликлиники Таттинской райбольницы в с. Ытык-Кюель, также они затронули вопросы подготовки медицинских кадров, оснащения оборудованием, внедрения современных технологий диагностики и лечения. Отметим и то, что новый медицинский комплекс возводится с учётом требований «бережливой поликлиники». Так, к примеру, входная зона поликлиники будет организована с разделением потоков пациентов, будут установлены открытые офисы для регистратур, удобная и понятная навигация для пациентов и т.д.

«Трехэтажное здание площадью почти 4000 кв. метров будет рассчитано на 200 посещений в смену. Помимо кабинетов врачей-специалистов, идет оборудование отделения диагностики с компьютерным томографом, рентген аппаратом, УЗИ, ФГДС, кабинетом функциональной диагностики, а также дневного стационара», — рассказала главный врач Сардана Кононова.

Новый объект здравоохранения строится в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Нацпроекта «Здравоохранение» и его открытие планируется в текущем году.

«В Якутии благодаря региональным и федеральным проектам идет масштабное строительство объектов здравоохранения. В 2022 году стартовало строительство 5 крупных медицинских учреждений, а с этого года в районах начнется строительство уже 7. Помимо крупных больниц, строятся и ФАПЫ, врачебные амбулатории в отдаленных населенных пунктах. Основная задача модернизации первичного звена здравоохранения обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь жителям и городов, и районов», — отметила министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева.