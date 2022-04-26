В Таттинском улусе отдали дань памяти Платону Ойунскому

В преддверии празднования Дня Республики 26 апреля в селе Черкех Таттинского улуса отдали дань памяти и уважения одному из основателей государственности Якутии, основоположнику якутской советской литературы, ученому Платону Алексеевичу Ойунскому.

В родном аласе выдающегося сына Якутии представители власти, общественности возложили цветы к его памятнику. Сотрудники музея истории Государственности имени П.А. Ойунского провели экскурсию по усадьбе. В музее государственности открыли экспозицию, посвященную 100-летию ЯАССР.

На торжественном митинге, состоявшемся в селе Черкех, собравшихся с вековым юбилеем республики, поздравил заместитель председателя правительства Сергей Местников. Как отметил вице-премьер, в настоящее время мечты Платона Ойунского о будущем республики стали реальностью и его идеи продолжают претворяться в жизнь.

«К 100-летию ЯАССР приурочено строительство 100 социальных объектов, большая часть из которых введена. По поручению Главы Якутии Айсена Николаева на малой родине основоположников республики: Максима Аммосова в селе Хатырык Намского улуса, Платона Ойунского в селе Черкех Таттинского улуса, Исидора Барахова в селе Харбалах Верхневилюйского улуса будут возведены современные объекты культуры. В селе Черкех новый культурно-досуговый центр будет построен в текущем году», — сказал Сергей Местников.

По словам вице-премьера, подготовка к проведению XXII Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» в 2024 году придаст импульс социально-экономическому развитию улуса: будут построены спортивные объекты, дороги, проведены работы по благоустройству территорий.

Участников мероприятия поздравили народные депутаты республики, делегации Амгинского, Усть-Алданского, Чурапчинского улусов, наслегов Таттинского улуса.

Торжественный митинг завершился возложением цветов к памятнику Платону Ойунскому, установленному на площадке Черкехской средней школы.