В Таттинском улусе наркоманов поймали с поличным

В Таттинском районе 2 местных жителя осуждены за незаконное приобретение и перевозку без цели сбыта наркотиков.

Прокуратура Таттинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка без цели сбыта наркотического средства в крупном размере).

В суде установлено, что 29 августа 2022 года подсудимые незаконно приобрели без цели сбыта наркотическое средство для личного потребления. При его перевозке на автотранспорте из с. Чычымах в с. Ытык-Кюель были задержаны сотрудниками полиции, наркотики изъяты из незаконного оборота.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учётом мнения государственного обвинителя приговорил одного из подсудимых с учётом наличия непогашенной судимости к 4 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму подсудимому назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами.