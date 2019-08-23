В Таттинском улусе идут съемки нового фильма

Якутские киношники взялись экранизировать классику якутской драмы — комедию “Тиэтэйбит” (Поспешивший) Н. Неустроева.

Это комедия про Уйбаана, который по глупости попадает в разные смешные ситуации. Ранее поставленный в Саха театре спектакль стал очень популярным и теперь, по всей видимости, ее покажут в кино.

О съемках фильма сообщил на своей странице в Инстаграм известный артист Иннокентий Луковцев.

Так же, как и в спектакле, главную роль в фильме сыграет Роман Дорофеев.