23.08.2019
20:50
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Культура & Образование

В Таттинском улусе идут съемки нового фильма

Якутские киношники взялись экранизировать классику якутской драмы — комедию “Тиэтэйбит” (Поспешивший) Н. Неустроева.

Это комедия про Уйбаана, который по глупости попадает в разные смешные ситуации. Ранее поставленный в Саха театре спектакль стал очень популярным и теперь, по всей видимости, ее покажут в кино.

О съемках фильма сообщил на своей странице в Инстаграм известный артист Иннокентий Луковцев.

Так же, как и в спектакле, главную роль в фильме сыграет Роман Дорофеев.

Фото: Иннокентий Луковцев
Источник: SAKHALIFE.RU.
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