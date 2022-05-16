16.05.2022
14:43
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Желток
В Таттинском районе выловили мутанта?
Из речки в Таттинском районе выловили животное, похожее на ондатру — сообщает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.
Местные думают это мутант. Умеет плавать и нырять пишут очевидцы.
Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: https://t.me/ykt_novosty
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