16.05.2022
14:43
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Желток

В Таттинском районе выловили мутанта?

Из речки в Таттинском районе выловили животное, похожее на ондатру — сообщает телеграм-канал НОВОСТИ ЯКУТИИ.

Местные думают это мутант. Умеет плавать и нырять пишут очевидцы.

Фото: https://t.me/ykt_novosty
Источник: https://t.me/ykt_novosty

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