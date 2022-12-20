В Таттинском районе при пожаре в частном доме погиб ребенок

Дом поврежден по всей площади. Вечером 19 декабря в селе Кыйы Таттинского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым огнем. В результате пожара он поврежден по всей площади 64 квадратных метра.

В ходе проведения разбора на месте пожара обнаружены фрагменты погибшего. Предположительно, это ребенок 2008 года рождения.

Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники малочисленной пожарной части, 6 человек добровольной пожарной команды.