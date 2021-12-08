В Таттинском районе открыли новую среднюю школу на 90 мест

В селе Кыйы Таттинского района ввели новое здание Тыарасинской средней школы имени М.Н. Турнина на 90 мест. Строительство школы стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».

В соответствии с указом Главы Якутии Айсена Николаева о стратегических направлениях развития одна из приоритетных задач – это вхождение Якутии в число 15 лучших регионов страны по качеству образования. «Повышение качества образования напрямую зависит от создания условий для обучения и всестороннего развития детей. Поэтому мы должны не просто возводить новые объекты, а создавать современные образовательные пространства», – отмечал ранее Глава республики.

По словам директора школы Петра Полускина, семь лет назад здание школы признали аварийным. Дети учились в пяти приспособленных зданиях. Несмотря на это, по своим показателям школа является лидером среди агропрофилированных школ Якутии.

В новом двухэтажном здании общей площадью свыше 2,7 тыс. кв. метров есть всё необходимое – просторные классы, лаборатории, мастерские, библиотека, медкабинет, столовая, спортивный и актовый залы. На территории школы также обустроены спортивная площадка и места для отдыха.

Участие школы в федеральных программах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» позволит школьникам получить современные технические навыки.

От имени Главы Якутии и Правительства республики с открытием школы поздравил заместитель Председателя Правительства Якутии Сергей Местников, который вручил коллективу сертификат на приобретение школьного автобуса.

За последние годы в Таттинском районе построены три детских сада в с. Ытык-Кюель, культурно-спортивный комплекс и детский сад в с. Томтор. Сейчас в с. Томтор идёт строительство этнокультурного комплекса. Также в следующем году, к 100-летию ЯАССР, в с. Черкех появится культурно-досуговый центр имени П.А. Ойунского.