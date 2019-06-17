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В Татте расселят 77 квартир

В минувшие выходные состоялся ысыах Таттинского улуса. Открыл его глава Таттинского улуса Михаил СОРОВ.
В своем выступлении он отметил, что Таттинский улус лидирует в республике по поголовью коней. Свыше 7 тысяч человек в Таатте получают доход от сельского хозяйства.
Большим достижением является выполнение республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По программе будут расселены 77 квартир. Уже в этом году в Ытык-Кюеле будут введены 3012 кв. метров жилья. По этой программе предусмотрено строительство многоквартирных четырех- и пятиэтажных благоустроенных домов, отметил глава Таттинского улуса.

Михаил Соров так же напомнил, что две недели назад президент России Владимир ПУТИН подписал указ, которым аэропортам России присвоены великие имена. Так, аэропорту Якутска присвоено имя Платона Ойунского. И хотя аудитория была в курсе, таттинцы аплодисментами встретили известие о том, что имя их великого земляка присвоено еще одному объекту в республике.

Председатель улусного собрания депутатов отметил, что театры и основные учреждения культуры Якутии носят имена таттинцев – Саха театр имени Платона Оуйнского, Дом культуры им. Алексея Кулаковского, Государственный театр оперы и балета имени Суоруна Омооллоона. Тем самым республика воздает дань памяти и благодарности таттинцам, вклад которых в развитие культуры, искусства и духовности особенно велик.

В Татте много музеев и народных театров, в которых работают настоящие энтузиасты своего дела, в улусе традиционно поддерживают талантливых народных мастеров.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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