В Таатте прошла конференция

К 95-летию создания лабораторной службы в республике состоялась научно-практическая конференция «Инновационные подходы в деятельности клинико-диагностической лаборатории: опыт и перспективы», которая проходила с 13-14 сентября в с. Черкех Таттинского района на базе музея истории государственности РС(Я) им. П.А.Ойунского.

В мероприятии приняли участие специалисты Якутского Онкодиспансера — заведующая клинико-диагностической лабораторией Егорова Е.И. и врач лаборант Алексеева Л.Б. Среди гостей конференции были заместитель главы муниципального образования Таттинский улус Сивцева И.А., заведующие и врачи клинико-диагностических лабораторий медицинских учреждений республики, представители Ассоциации специалистов лабораторной медицины РС(Я) и многие др.

Программа конференции была весьма насыщенна и динамична. Участники посетили Черкехский мемориальный музей и Музей истории государственности республики. На выставке были представлены жилища политических ссыльных, спасенные от разрушения старинные здания —Иннокентьевская часовня из села Уолба, пятиглавная Таттинская Николаевская церковь, построенная в 1912 году, редкие национальные бытовые постройки — юрты-кузницы и мельницы-топчанки, собрание ритуальных предметов шаманизма, экспозиция «Жизнь, посвященная народу» о деятельности выдающегося первого врача Якутии П.Н. Сокольникова и т.д.

Рабочая часть конференции началось с приветственного слова заместителя главы Таттинского улуса Сивцевой Изабеллы Александровны. Были заслушаны интересные доклады об истории и современном состоянии лабораторной службы, развитии лабораторной диагностики, современных инновационных технологиях в лабораторной диагностике туберкулеза, аккредитации специалистов, внедрении и организации лабораторных информационных систем и др. Егорова Е.И. заведующая КДЛ диспансера представила доклад «Лабораторная диагностика при онкологической помощи. Акция «Онкопоиск» в ЯРОД». Выступающие получили большой опыт презентации научного материала, обменялись своими практическими наработками. Так же проводились полезные мастер классы на тему: «Фишки ЛИС-а. Использование планшета для подсчета лейкоцитарной формулы» и «Исследование белка в моче пирогалловым красным. Определение белка на анализаторе Белур и Микролаб – 500».

Участники конференции единодушно выражают мнение о том, что прошедшая конференция оказалась исключительно полезной и актуальной в свете стоящих перед врачами-лаборантами задач и требований. Также были выражены слова благодарности администрации Таттинского улуса за поддержку при организации и проведении мероприятия.