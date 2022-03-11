11.03.2022
18:19
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Общество
В Татте предупреждают владельцев собак
В Таттинском районе продолжается отлов безнадзорных собак.
Специалисты администрации района, комиссия по работе с безнадзорными животными и работники приюта для собак провели профилактическую беседу с хозяевами домашних животных. Газета «Таатта» на своем YouTube канале разместила видеосюжет на якутском языке.
Фото: газета "Таатта"
Источник: газета "Таатта"
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