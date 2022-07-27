В Татарстане строят этнотуркомплекс «Якутия»

Об этом SakhaLife сообщил Анатолий МИХАЙЛОВ, активный член Татарской общины Якутии «Туган Як».

В Казани выделен земельный участок, на котором начинается строительство этнотуркомплекса «Якутия». Это продолжение сотрудничества между двумя республиками.

Этнотуркомплекс «Якутия» даст представление о якутском быте и культуре. Он будет выполнять функции базы отдыха, мест проведения массовых мероприятий и сохранения исторического наследия.

На территории этнотуркомплекса будут построены летний и зимний варианты жилища народа саха – ураса и балаган, коновязь – сэргэ. В балагане будет размещен краеведческий музей.

Разнообразят досуг отдыхающих магазины, кафе, контактный зоопарк, детская зона, церемониальная зоны, зимний каток, мангальная зона, гостевые домики и палаточная зона.

Скалодром получит название «Ленские столбы». В контактном зоопарке дети смогут познакомиться с якутскими породами лошадей, коров и оленей, которые значительно отличаются от других. В церемониальной зоне будет представлено мировое дерево Аал Лук Мас, в космогонии саха соединяющий все три части мира.

В этнотуркомплексе планируют построить большие (60 кв. м) и малые (40 кв. м) всесезонные гостевые домики, летние гостевые домики (30 кв м). Будут зоны для палаток, мангалы со столами, баня и душевые, парковки.

Основными видами активностей предполагаются: национальные праздники, выступления артистов, национальные спортивные игры, досуг. В зимнее время – ледяные городки, катание на коньках, катания на упряжках, выставки ледяных скульптур.

В этнотуркомплексе будет реализовываться сувенирная продукция – футболки, шоперы, головные уборы и т.д. с нанесенным якутским национальным орнаментом или крылатыми фразами.

Якутские лайки и олени уже в Казани, сообщил Анатолий Михайлов.

1 декабря в этнотуркомплексе «Якутия» в Казани будет проходить фестиваль «Зима начинается в Якутии», в поддержку мероприятия, проводимого в Якутске.

Так что сотрудничество между Якутией и Татарстаном выходит на новый уровень. Проект реализуют якутяне татарского происхождения, которые считают, что у них две родины.