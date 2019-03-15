В Табаге выявлен факт разлива жидких бытовых отходов

В Табаге выявлен факт разлива грязной воды с исправительной колонии.

14 марта Якутским комитетом государственного экологического надзора проведено рейдовое мероприятие на территории п. Табага с целью выявления мест несанкционированного слива жидких бытовых отходов.

В ходе осмотра на прилегающей территории ФКУ «Исправительная колония №7» УФСИН по РС(Я) в п. Табага зафиксирована утечка воды желтого цвета с характерным запахом на ледовую поверхность р. Лена. В результате этого на поверхности водного объекта образована наледь. Предположительно, утечка воды происходит из септика исправительной колонии, который расположен в 50 м от береговой линии, в пределах водоохранной зоны р. Лена.

В ходе проверки госинспекторами были отобраны пробы воды для проведения химико-аналитической экспертизы.

Материалы дела направлены по подведомственности в Управление Росприроднадзора по РС(Я) и в Якутскую природоохранную прокуратуру РС(Я).