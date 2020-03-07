В Табаге открыли современный Дом культуры

7 марта в пригородном селе Табага торжественно открыли Дом культуры «Кедр». Напомним, что строительство данного объекта, будучи мэром г. Якутска, начал Айсен Николаев.

В современном двухэтажном каменном Доме культуры есть прекрасная сцена с трансформируемым зрительным залом, библиотека с компьютерами, замечательный хореографический зал, кабинеты для творческих кружков, студий, общественных формирований. В торжественном открытии нового здания приняли участие Глава Якутии Айсен Николаев и глава г. Якутска Сардана Авксентьева.

В приветственном слове глава республики Айсен Николаев от всей души поздравил жителей Табаги и всего городского округа с двойным праздником – наступающим международным женским днём 8 марта и с открытием Дома культуры «Кедр».

Он сказал, что это событие, которого табагинцы ждут очень давно. Айсен Сергеевич прекрасно помнит старое здание Дома культуры села, где неоднократно бывал сам будучи главой города Якутска. Тогда на отчётах и встречах с населением всегда ставился вопрос о строительстве нового Дома культуры, который бы соответствовал статусу пригорода столицы республики.

«Мы в 2015 году начали здесь стройку Дома культуры, забив сваи на День города. Замечательно, что в канун прекрасного женского праздника город завершил строительство и ввёл объект в работу. С сегодняшнего дня у табагинцев есть прекрасное здание, в котором и дети, и взрослые будут заниматься творчеством», — отметил Айсен Николаев.

Глава региона подчеркнул, что это целенаправленная политика администрации города по выравниванию уровня жизни в пригородах и в самой столице, которая была начата им и сегодня продолжается Сарданой Авксентьевой. Так, в последние годы здания Домов культуры построены в посёлках Марха, Маган, а сегодня и в Табаге. Строительство новых социальных объектов в пригородах Якутска будет продолжаться и дальше.

Айсен Николаев выразил благодарность строителям, окружной администрации, Якутской городской Думе и всем тем, кто принимал участие в строительстве этого замечательного здания. Глава Якутии в честь новоселья вручил директору Дома культуры Светлане Ивановой сертификат на приобретение комплекта светового оборудования.

В свою очередь жители села дружными аплодисментами поблагодарили главу республики Айсена Николаева за то, что он в своё время отозвался на просьбу населения Табаги и начал строительство этого важного объекта. «Значение Дома культуры для жителей самого старого села города Якутска – неоценимо», – сказала в своём выступлении мэр Якутска.

Айсен Николаев отметил, что для Табаги сейчас наступает знаковое время. По его словам, в ближайшие годы село станет южными воротами столицы республики, как это было ранее, когда здесь проходил почтовый тракт. Сюда скоро придёт Ленский мост, въезд в который будет проходить именно через Табагу.