В Табаге открылась детская школа искусств

Сегодня, 30 сентября, в с. Табага состоялось открытие обновленной Детской школы искусств после капитального ремонта в рамках национального проекта «Культура». Участие в торжественной церемонии открытия принял министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

Участие в торжественной церемонии открытия приняли воспитанники школы, педагоги, родители, жители села, руководители детских школ искусств республики, а также заместитель главы ГО «Город Якутск» Владимир Аржаков. Как отметил министр культуры Юрий Куприянов, всего на капитальный ремонт школы в рамках нацпроекта «Культура» было выделено 8,2 млн рублей, в т.ч. из федерального и республиканского бюджетов.

— В этом году, в год столетия республики, Министерство культуры России поддержало все наши проекты, которые имели проектно-сметную документацию. Это 10 детских школ искусств, в ремонт которых вложено порядка 86 млн рублей. Это наше общее достижение, совместная работа с руководством республики, муниципальными образованиями. Все школы системно работали с 2019 года по разработке проектно-сметной документации, прошли государственную экспертизу, провели конкурс по определению подрядчика. Обновление школ искусств — это радость для наших детей, нацеленность на будущие поколения. Символично, что табагинская школа открывается в преддверии Дня музыки, и все воспитанники — порядка 70 детей, откроют новый сезон в красивом отремонтированном здании. Впереди у нас открытие еще трех школ искусств, это самые северные районы — Жиганск, Чокурдах и Черский. Их открытие мы планируем в ноябре. В 2023 году мы продолжим это направление работы – ремонт детских школ искусств, чтобы наши дети могли приобщаться к музыке, живописи и в целом искусству, — подчеркнул министр.

Также министр вручил почётные грамоты Ил Тумэн и министерства культуры республики генеральному директору ООО «Капитал М» Владиславу Ильину за ремонт школы.

Демонтажные работы, которые начались в мае, были масштабными. Общая площадь здания составляет более 390 кв. м., из которых почти 200 – учебная часть. В здании с деревянного на бетонный был заменен фундамент, обустроены полы, вручную произведена разработка грунта, откачка воды, построено крыльцо здания, установлены окна, система отопления, был заменен фасад. К концу лета была завершена внутренняя отделка, были заменены двери, утеплен фасад, заменена система электроснабжения, установлены новые санузлы, септик, произведено благоустройство территории.

Здание школы 1976 года постройки. Ранее в этом здании был сельский клуб, детский сад, сельская библиотека «Книгочей» и с 1990 года здание было передано Детской музыкальной школе города Якутска. Сегодня в школе обучается 73 ребенка. Работают отделения фортепиано — 8 человек, народные инструменты – 18, хореография – 30, живопись – 17.

Отметим, что всего в 2022 году в Якутии в рамках национального проекта «Культура» проходит ремонт 10 детских школ искусств, на эти цели всего предусмотрено более 86 млн рублей из федерального, республиканского и муниципальных бюджетов. Также в рамках национального проекта капитальный ремонт проходит в шести культурно-досуговых центрах в сельской местности. На это предусмотрено 23,6 млн. руб