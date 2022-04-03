В Сылане открыты республиканские соревнования отцов и сыновей «А5а курэ5э»

В Республике Саха (Якутия) стало традицией ежегодно проводить республиканские соревнования «Аза курэзэ», посвященные Дню отца. День отца в Республике Саха (Якутия), одним из первых в России, учрежден Указом первого Президента Республики Саха (Якутия) НИКОЛАЕВА М.Е. в 1999 году и отмечается ежегодно каждое первое воскресенье апреля. День отца в республике установлен в целях повышения ответственности отца перед семьей и обществом, роли отца в жизнеобеспечении семьи и в гражданском становлении подрастающего поколения.

Ко Дню отца каждый год проводятся республиканские соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ в целях укрепления семейных ценностей, национальных, спортивных традиций и пропаганды трезвого здорового образа жизни. Эти соревнования имеют уже широкий масштаб по повышению статуса отца, пропаганде традиционных семейных ценностей.

2 апреля торжественно открыты республиканские соревнования. Организаторами соревнований выступают Министерство труда и социального развития РС (Я), общественная организация «Лига отцов Республики Саха (Якутия)», Чурапчинский муниципальный улус (район). Соревнования, согласно Положению, будут проходить на территории МР «Чурапчинский улус (район)» 2 и 3 апреля 2022 года. Всего заявлено 17 семей-участников.

Республиканские соревнования отцов и сыновей открыли министр труда и социального развития РС (Я) Елена ВОЛКОВА, глава муниципального района «Чурапчинский улус (район)» Степан САРГЫДАЕВ, председатель общественной организации «Лига отцов Республики Саха (Якутия)» Айхал ГАБЫШЕВ, депутат Государственного Собрания Ил (Тумэн) Сахамин АФАНАСЬЕВ.

В первый день соревнований проведено 5 этапов. Это визитка, «чай на костре», «прорубание проруби», «оттеска бревна» и «залезание на столб». К слову, этап «чай на костре» был внесен в Положение республиканских соревнований по предложению нашей организации в этом году.

Сегодня, 3 апреля соревнования продолжатся. Желаем успехов всем участникам «А5а курэ5э». Пусть победит сильнейший!