Происшествия
Следком начал проверку по факту обнаружения тела мужчины после пожара в Якутске
По факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в жилом доме в городе Якутске проводится доследственная проверка.
Следователем следственного отдела по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1972 г.р. в одной из квартир жилого дома, расположенного в микрорайоне «Борисовка-2» города Якутска.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проведен осмотр места происшествия, изъяты вещества, имеющие значение для установления причин возгорания.
На теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти, однако для установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнём.
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
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