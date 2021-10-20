В связи с COVID-19 некоторые проекты «Народного бюджета» перенесены

20 октября конкурсная комиссия рассмотрела заявки, поступившие при

реализации проекта «Народный бюджет» в городском округе г. Якутск.

Как отметила и.о. председателя Якутской городской Думы Евдокия

Евсикова, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по

коронавирусной инфекции, некоторые проекты были перенесены на

следующий год. Это такие проекты как «Юнармейский комплекс» и

проведение фестиваля для пожилых людей «Золотая пора 60+».

Ирина Атласова, начальник Управления общественных связей и молодежной

политики Окружной администрации г. Якутска, пояснила, что в следующем

году проект «Юнармейский комплекс» будет реализован совместно с

ДОСААФ.



Кроме того, комиссия рассмотрела внесение изменений в социальный проект

Гаврила Чемоханова «Дом жизни». Он арендует квартиру, где

останавливаются больные, нуждающиеся в гемодиализе.

«Это некоего рода пансионат, где мы следим за своими больными. Есть

люди, которым негде остановиться», — пояснил он. Причем, близость гемодиализного центра решает немаловажную роль, поэтому члены комиссии согласовали изменение места расположения

арендуемого помещения.

