В связи с COVID-19 некоторые проекты «Народного бюджета» перенесены
20 октября конкурсная комиссия рассмотрела заявки, поступившие при
реализации проекта «Народный бюджет» в городском округе г. Якутск.
Как отметила и.о. председателя Якутской городской Думы Евдокия
Евсикова, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией по
коронавирусной инфекции, некоторые проекты были перенесены на
следующий год. Это такие проекты как «Юнармейский комплекс» и
проведение фестиваля для пожилых людей «Золотая пора 60+».
Ирина Атласова, начальник Управления общественных связей и молодежной
политики Окружной администрации г. Якутска, пояснила, что в следующем
году проект «Юнармейский комплекс» будет реализован совместно с
ДОСААФ.
Кроме того, комиссия рассмотрела внесение изменений в социальный проект
Гаврила Чемоханова «Дом жизни». Он арендует квартиру, где
останавливаются больные, нуждающиеся в гемодиализе.
«Это некоего рода пансионат, где мы следим за своими больными. Есть
люди, которым негде остановиться», — пояснил он. Причем, близость гемодиализного центра решает немаловажную роль, поэтому члены комиссии согласовали изменение места расположения
арендуемого помещения.
Напоминаем, сейчас идет прием заявок по «Народному бюджету», где сроки
были определены до 1 ноября. В связи с предполагаемыми длинными
выходными, срок приема заявок был продлен до 12 ноября.
«Народный бюджет» — это проект Окружной администрации г.Якутска по
поиску и софинансированию социально значимых инициатив, предложенных
жителями столицы, по четырем направлениям: строительство,
благоустройство, благотворительность и образование.
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