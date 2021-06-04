В связи с ЧС закрыта федеральная автодорога

ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в Нюрбинском районе в связи с ведением режима «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера, возникшей вследствие лесных пожаров, а также высокой задымленностью с 18:45 04.06.2021 г. введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке км 718 — км 719 федеральной автодороги А-331 «Вилюй». В настоящее время дорожными службами и ГИБДД организовано дежурство дорожной техники.

ФКУ Упрдор «Вилюй» просит автомобилистов воздержаться от поездок по данному направлению. При возникновении нештатной ситуации на трассе необходимо обратиться по круглосуточному телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Вилюй»: 8(4112)44-10-78, 8 9245938028.