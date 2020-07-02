02.07.2020
21:32
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Экология

В связи с ЧС в Якутию прибыли 90 пожарных

Сегодня группировка сил и средств республиканской Авиалесоохраны усилилась. В якутском аэропорту только что приземлился Ил-76 МЧС России. Самолётом в регион прибыли 90 парашютистов-десантников пожарной службы ФГБУ «Авиалесоохрана» из Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.

Этим же бортом в Якутск для ознакомления с ситуацией на месте прибыл заместитель руководителя Рослесхоза России Александр Агафонов. Он отметил, что в республику прибыли опытные и подготовленные специалисты, специально обученные для работы в труднодоступных и удаленных местах.

«Они оснащены всем необходимым для тушения лесных пожаров. Уверен, что с помощью парашютистов и десантников мы сумеем стабилизировать сложившуюся ситуацию в Якутии», — сказал он.
Также на этой неделе ожидается приезд 95 пожарных из Амурской и Читинской областей.

Напомним, сегодня на всей территории Республики Саха (Якутия) введен режим ЧС.

Фото: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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