В свой профессиональный праздник энергетики подвели итоги работы

Энергетики Нерюнгринской ГРЭС подвели итоги работы в свой профессиональный праздник.

Коллектив Нерюнгринской ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) торжественным собранием отметил свой профессиональный праздник День энергетика.

Слова поздравлений и признательности за труд в адрес работников станции звучали от представителей глав района и поселений, народных депутатов и коллег по «цеху».

В этот день рабочие, инженеры, обходчики, лаборанты, электрики, сменив спецформу на праздничные костюмы, поднимались на сцену за заслуженными наградами. По итогам работы в 2022 года более 60 сотрудников станции были награждены отраслевыми и региональными наградами -грамотами и благодарностями.

К своему профессиональному празднику энергетики подошли с хорошими показателями. В период подготовки к ОЗП энергетики Южной Якутии выполнили более 150 масштабных мероприятий, направленных на повышение надежности работы основного оборудования.

Так, при ремонте котлоагрегата выполнена замена более 216 тонн поверхностей нагрева, ширмового пароперегревателя 2 ступени, 3-4 панелей заднего экрана топки котла, нижних петель конвективного пароперегревателя 1 ступени. Замена 100 тонн газовоздухопроводов с тепловой изоляцией, корпусов ПСУ, двух электродвигателей дутьевых вентиляторов и вентилятора первичного воздуха.

На турбине К-210-130 ст. № 1 произведен монтаж системы шариковой очистки конденсатора, что позволит повысить экономичность работы оборудования. Заменены рабочие лопатки регулирующей ступени ротора высокого давления, диски 31-ой и 27-ой ступеней ротора низкого давления, надбандажные уплотнения, крепеж корпусов ЦВД и ЦСД турбоагрегата. Произведена замена циркуляционных насосов и питательного насоса на более мощные.

С целью повышения экологичности системы очистки дымовых газов заменены с 1 по 4 поля электрофильтра.

Произведена установка нового оборудования – электропарогенераторов ПГЭ-1000, которая повысит надежность станции особенно в зимний период.

Осенью были заменены два автотрансформатора на более мощные, по 250 МВА, что позволит увеличить выработку электроэнергии почти на 600 млн кВт·ч в год — до 3,65–3,75млрд кВт·ч.

Директор СП «Нерюнгринская ГРЭС» Борис Краснопеев отметил, что за всеми производственными результатами и социальными достижениями стоит работа многих поколений энергетиков, ветеранов и молодых специалистов, выразил слова уважения, за верность выбранной профессии и неравнодушие к нашему общему делу всему коллективу.

В уходящем году начато строительство второй очереди Нерюнгринской ГРЭС, что позволит увеличить среднегодовую выработку энергии до 6 630 млн кВт·ч. Ввод новых мощностей позволит обеспечить надежное электроснабжение промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, повысит энергоэффективность Нерюнгринского района и обеспечит дополнительные рабочие места.