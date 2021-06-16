В свой первый рейс отправился поезд Нижний Бестях — Тында

15 июня 2021 года войдет в историю нашей республики, как особая дата – это еще одна веха в развитии не только Акционерной компании «Железные дороги Якутии», но и день, когда две столицы – Якутии и Приморья – стали ближе друг другу благодаря прямому железнодорожному сообщению.

В этот день на станции Нижний Бестях торжественно проводили в первый рейс пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында и вагоны беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Владивосток.

Железнодорожный вокзал был празднично украшен флагами, красочными баннерами и фонтанами из шаров. Участникам мероприятия, пассажирам дарили шары с символикой знаменательного события.

Мероприятия по подготовке к этому событию провели в кратчайшие сроки. Как отметил председатель правительства Андрей Тарасенко, перед железнодорожниками была поставлена задача запустить этот маршрут к летнему сезону отпусков, с которой Акционерная компания «Железные дороги Якутии» успешно справилась.

Был обновлен вагонный парк, закуплены новые вагоны, набран дополнительный штат сотрудников, укреплена материально-техническая база пассажирского комплекса в целом. Он подчеркнул важность открытия прямого железнодорожного сообщения с Владивостоком в условиях закрытия и ограничения работы двух крупных аэропортов Якутии. «У жителей нашей республики все же появилась возможность отправиться к морю. Причем, заплатив за проезд в купе сумму в пределах 8 тысяч рублей. Это вполне приемлемая цена, спасибо железнодорожникам!» — сказал в своей приветственной речи Андрей Тарасенко.

К слову, учитывая сложную транспортную обстановку в связи с закрытием на реконструкцию аэропорта Нерюнгри и ограничения по приему воздушных судов аэропортом Якутск, в целях улучшения качества обслуживания и повышения транспортной мобильности населения руководством Акционерной компании «Железные дороги Якутии» принято решение о снижении на 20% стоимости проезда пассажиров в купейных вагонах принадлежности АО «АК «ЖДЯ»

Сегодня проезд в купейном вагоне беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Владивосток обойдется пассажиру в 7878 рублей. Из Нижнего Бестяха до Иркутска с 15 июня можно будет доехать в купейном вагоне за 8308 рублей, а с Нижнего Бестяха до Благовещенска – за 5193 рубля, до Тынды – за 2975 рублей.

Главные люди на любом железнодорожном вокзале — это пассажиры — отметил в своем выступлении генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин, — Нам, железнодорожникам, всегда приятно видеть улыбающиеся лица людей. И мы всегда готовы обеспечить вам качественную поездку, чтобы вам было комфортно ехать, чтобы было удобное расписание. Это самый безопасный вид транспорта.

К слову о комфорте, многие вагоны оборудованы кондиционерами, розетками для зарядки телефонов, биотуалетами. В рамках обновления вагонного парка такие удобства будут во всех вагонах. А по словам Василия Шимохина, в скором времени и появится вайфай.

Он также подчеркнул, что железнодорожники не будут останавливаться на достигнутом, — Сегодня этот поезд мы отправляем до Тынды, но в перспективе мы должны отправить его до Владивостока. Это будет скорый поезд Нижний Бестях – Владивосток, который объединит крупные города дальневосточного региона, чтобы любой желающий мог за двое суток доехать до любой точки Дальнего Востока независимо от погоды, времени года, точно по графику.

Всем пассажирам счастливого пути. В добрый путь! – сказал Василий Шимохин.

В этот день пассажиров в путь провожали и звезды нашей эстрады. Прославленная хомусистка Юлияна – Дьуруйээнэ, которая покорила мир виртуозной игрой, подарила чарующие звуки волшебного хомуса. Любимец публики Виктор Иванов – Сиэйэ Уола своим красивым голосом никого не оставил равнодушным. Как всегда, была неотразима примадонна якутской эстрады Сахая.

В финале выступил ансамбль АО «АК «ЖДЯ», который специально приехал из Алдана. Песней о железной дороге они подарили пассажирам праздничное настроение перед путешествием по стальной магистрали.

Якутские железнодорожники гордятся своим вокальным коллективом, уровень мастерства которого растет из года в год, о чем свидетельствует победа в номинации «Вокал» в смешанной возрастной группе с песней «Россия» во Всероссийском конкурсе «Мы за Великую Державу». Они являются желанными участниками почти всех мероприятий Алданского района. Руководителем ансамбля является Инна Самойлова.

Пассажирам объявили посадку и под марш «Прощание славянки» поезд Нижний Бестях – Тында отправился в свой первый рейс. С пассажирским поездом в этот день также отправились вагоны беспересадочного сообщения — 1 купейный и 1 плацкартный до Благовещенска и 1 купейный и 1 плацкартный – до Владивостока. С поездом также курсирует вагон-ресторан, где по пути следования у пассажиров есть возможность полноценно питаться во время поездки.

В вагонах пассажиров поезда ждал сюрприз – проводники вручили им небольшие памятные подарки, подготовленные Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» к знаменательному событию. Юные пассажиры получили в подарок набор из раскрасок, цветных карандашей и шоколада.

Скоротать время в пути им также поможет бортовой журнал «Под стук колес», который поделится с читателями не только полезной информацией о последних событиях в АО «АК «ЖДЯ», правилах перевозки и расписании поезда, но и интересными материалами о Якутии, встречами с интересными людьми. Есть страничка и для детей.

В добрый путь, пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында! Здравствуй, Владивосток!