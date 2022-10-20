В СВФУ стартуют отборочные этапы федеральных олимпиад

В этом году Северо-Восточный федеральный университет проводит XIII Северо-Восточную олимпиаду школьников по 43 профилям, в том числе по предметам, включенным в Перечни Минобрнауки и Минпросвещения России. Кроме того, совместно с другими вузами СВФУ проведет 25 олимпиад федерального уровня.

«Ежегодно свыше 18 тысяч школьников из 65 регионов России и 5 зарубежных стран принимают участие в олимпиадах, организуемых СВФУ. Опыт участия в олимпиадах позволяет ребенку проявить и развивать свои интеллектуальные способности, получить новые знания, углубить знания, полученные в школе, повысить мотивацию и самодисциплину. Кроме того, олимпиады являются отличной тренировкой перед ОГЭ, ЕГЭ», – прокомментировала начальник отдела взаимодействия с образовательными учреждениями факультета довузовского образования и профориентации СВФУ Дария Сапалова.

Первокурсница института зарубежной филологии и регионоведения Аэлита Стручкова стала призером СВОШ по филологии, когда еще училась в 9 классе. Благодаря этому ей удалось поступить в СВФУ без вступительных испытаний. «Сейчас мое студенчество проходит очень активно, я изучаю китайский и английский языки. Непременно рекомендую всем школьникам участвовать в СВОШ – это дает много опыта и знаний. Кроме того, появится возможность поступить на любое направление, по которому желаете учиться», – советует Аэлита Стручкова.

Дария Сапалова добавила, что СВОШ по филологии (родные языки) в 2022-2023 учебном году расширена до 29 языков, в организации участвуют 18 вузов России. Она подчеркнула, что расширение профилей олимпиады укрепляет значимость национальных языков, повышает интерес у подрастающего поколения к изучению родных языков. Все олимпиады дают бонусы и преференции при поступлении в вузы страны. Олимпиады проводятся в два этапа: первый – отборочный дистанционный, и второй – заключительный очный. В 2021-2022 учебном году 33 одиннадцатиклассника стали победителями, свыше 700 – призерами.

Справка:

Отборочный этап СВОШ по всем предметам стартует 1 ноября, по филологии (родные языки) – с 10 ноября. Перед началом олимпиады ребятам предлагают пройти демо-тесты отборочного этапа олимпиады для предварительного ознакомления с направлениями вопросов олимпиады. Все демо-тесты размещены на сайте.

С полным перечнем олимпиад можно ознакомиться на сайте ФДОП СВФУ.