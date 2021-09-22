В СВФУ состоялась ярмарка вакансий с участием ПАО «Газпром» и якутских компаний

16 сентября Культурный центр Северо-Восточного федерального университета «Сергеляхские огни» принимал ежегодную ярмарку вакансий, которая проводится совместно с ПАО «Газпром». Нефтегазовые компании представили на ней рабочие места для выпускников высшего и среднего профессионального образования.

Выпускникам СВФУ, студентам старших курсов бакалавриата и специалитета профильных направлений данная традиционная ярмарка всегда крайне интересна. Одним удалось найти на ней работу, другим — получить консультацию. А компании нашли будущих сотрудников. Шел заинтересованный двусторонний разговор.

В СВФУ учатся будущие работники нефтегазовой отрасли на геологоразведочном факультете и в Мирнинском политехническом институте. Для трудоустройства предусмотрен многоуровневый отбор: окончив второй курс, студенты-бакалавры отправляются на производственную практику на объекты компаний, после чего часть студентов поступает на целевую магистратуру и, получив диплом, идет работать в компанию.

СВФУ является на сегодняшний день единственным в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке университетом, входящим в сеть вузов-партнеров ПАО «Газпром». В 2013 году между ними было подписано соглашение о сотрудничестве, и вуз вошел в состав научно-образовательного межвузовского совета. Каждый год в университете проходят День карьеры Газпрома и ярмарка вакансий его дочерних обществ.

Качественная подготовка студентов профильных специальностей важна для успешной реализации Восточной газовой программы. Сегодня на востоке страны происходит активное формирование новых центров газодобычи и единой системы транспортировки газа. Учитывая это, у студентов СВФУ появляются хорошие перспективы трудоустройства на объекты Газпрома.