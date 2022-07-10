10.07.2022
10:36
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Происшествия

В Суордахе вода снижается, Дулгалах в напряжении

По сведениям на 11.00 в Суордахе уровень воды снижается. Из села вертолетом вывезены 12 человек, которых расселили в Батагае по родственникам.

Дулгалах в напряжении, уровень воды пока не достиг критических показателей. В отличие от Суордаха в этом селе есть высокие места, которые никогда не затапливались во время высокой воды. На таком месте стоит дулгалахская церковь.

Источник: @vestiverkhoyanya

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