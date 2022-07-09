Суордах просит эвакуировать женщин с детьми и инвалидов!

На фотографии, как пишет тгк Sakhaday, вид сверху на с. Суордах. Хотя как утверждается в информации МЧС, подтоплено 10 домов, но на фото весь населенный пункт залит водой. По сообщениям якутских телеграм каналов, населенный пункт полностью затоплен…

В 17.09 тгк КримЯкутия опубликовал просьбу наслежной администрации Суордах об эвакуации женщин с детьми и инвалидов.

В 17.18 час. тгк @YakutiaOpershtab сообщил:

88 жилых домов подтоплено в селе Суордах Верхоянского района. Из-за выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах произошел резкий подъём уровня воды у села Суордах Верхоянского района с достижением критических отметок.

По состоянию на 16.00 час, было подтоплено 88 жилых домов, в которых проживает 326 человек, в том числе 78 несовершеннолетних. Организована круглосуточная работа оперативного штаба в администрации МО «Суордахский наслег». Всего для проведения эвакуационных мероприятий создана группировка территориальной подсистемы РСЧС в составе 55 человек и 16 единиц техники.

В п. Батагай Верхоянского района в готовности приведено воздушное судно Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с 5 спасателями филиала Службы Спасения Якутии. Планируется эвакуация 20 человек, в том числе 12 детей и 8 пожилых людей в эвакуационный пункт спортзала Администрации п. Батагай. В г. Якутске в готовности находится воздушное судно Ми-8 МЧС России и аэромобильная группировка в составе 20 спасателей регионального управления МЧС России.

На территории н.п. Себян-Кюель Кобяйского района на данный момент, критических уровней воды на реках не зарегистрировано. Режим чрезвычайной ситуации снят. @YakutiaOpershtab

В 17.32 час. тгк @yk24ru сообщил, что 20 человек планируют эвакуировать из села Суордах в Батагай В их числе — 12 детей и восемь пожилых человек. По состоянию на 16.00 по якутскому времени в населенном пункте подтопило 88 жилых домов, в которых проживает 326 человек, в том числе 78 детей.

Как ранее сообщала пресс-служба МЧС РФ по РС(Я), вследствие выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах на территории Верхоянского района произошел подъём уровня воды у н.п. Суордах с достижением критических отметок.



