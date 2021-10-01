В Сунтарскую больницу переданы кислородные концентраторы

30 сентября в ГБУ РС(Я) «Сунтарская районная больница» была доставлена очередная партия противоэпидемических медицинских средств. От имени руководства администрации Сунтарского улуса заместитель главы по социальной и имиджевой политике Гаврил ЕРЕМЕЕВ передал кислородные концентраторы в количестве 11 штук заместителю главного врача Сунтарской ЦРБ Константину ПАВЛОВУ, в свою очередь сотрудники медицинского учреждения выразили искреннюю благодарность за оказываемую помощь и поддержку в этот тяжелый период.

С момента начала пандемии администрацией Сунтарского улуса и фондом содействия социально-экономическому развитию муниципального района «Сунтарский улус (район)» активно оказывалась помощь по приобретению медицинских средств:

В 2019 году приобретены компьютерный томограф и аппарат искусственной вентиляции легких. Приобретение КТ-аппарата – особо значимо и для врачей, и для пациентов. Для больницы это означает выход на новый уровень в диагностике. Своевременное выявление заболеваний важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Аппарат установлен в отделении хирургии стационара больничного комплекса. Медицинский персонал обучен работе на новом оборудовании.

По пожертвованию компании «АЛРОСА» для борьбы с коронавирусной инфекцией также приобретены и переданы Сунтарской ЦРБ: средства индивидуальной защиты (СИЗы), препараты и экспресс-тесты для сбора анализов по выявлению короновирусной инфекции, оборудование для диагностики и лечения больных: аппарат искусственной вентиляции легких в количестве 2 единицы, респираторы, медицинские маски, бесконтактные медицинские инфракрасные термометры, экспресс тесты для борьбы с короновирусной инфекцией. Аппараты ИВЛ используются в инфекционных и реанимационных отделениях для лечения ковидных больных, они подходят к стандарту лечения пациентов с пневмониями средней и тяжелой степени тяжести.

В рамках программы фонда «Благополучие и процветание Сунтарского улуса на 2018-2022 годы» по борьбе с распространением коронавирусной инфекции приобретены лекарственные средства, а также концентратор кислорода с выходом для ингаляции в количестве 11 штук для лечения тяжелых больных в стационарных условиях.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» для выполнения работ по капитальному ремонту детской поликлиники ГБУ РС(Я) «Сунтарская ЦРБ» в 2020 году фондом было сделано пожертвование денежных средств.