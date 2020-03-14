В Сунтарском улусе заселились лесные бизоны

Сегодня в с. Кемпендяй Сунтарского улуса состоялось поистине историческое событие – в местности «Талыгыр» с. Кемпендяй выпустили партию лесных бизонов. В торжественной церемонии передачи бизонов приняли участие глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, глава Кемпендяйского наслега Александр Игнатьев, директор Кемпендяйского соляного завода Алексей Игнатьев, представители Минэкологии Якутии и местные жители. На участке «Талыгыр» специально для новых обитателей был построен просторный вольер.

Как отметил глава района Анатолий Григорьев, проект по расширению ареала лесного бизона будет способствовать развитию экологического туризма.

«Мы все давно мечтали об этом. Бизоны, несомненно, будут привлекать внимание и поток туристов, желающих увидеть этих могущественных и красивых животных увеличится», — отметил глава района.

Кроме того, Анатолий Григорьев выразил слова благодарности Правительству республики и Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) за доверие и поддержку.

Начальник управления Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Минэкологии Якутии Андрей Попов сообщил о том, что министерство планирует передать администрации Сунтарского района еще одну партию лесных бизонов. «Следующую партию в количестве 10 телят завезём в 2023 году. Надеемся, что эти бизоны успешно пройдут акклиматизацию и станут полноправными членами фауны Сунтарского улуса», — сказал Андрей Попов.

Отметим, что мероприятия по расселению лесного бизона на территории Сунтарского улуса проводятся в целях создания жизнеспособной популяции вида на территории Лено-Вилюйского междуречья в Якутии.