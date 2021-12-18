В Сунтарском улусе счастливый день

12-ти счастливым семьям Кутанинского наслега Сунтарского района 18 декабря торжественно вручили ключи от новых квартир. Первую сваю 12-квартирного дома установили в августе прошлого года. Подрядчик строительства – ООО «Айан-Суол» ввел объект в работу за короткое время. Дом построен по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Чести разрезать символическую красную ленту на мероприятии удостоены заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров, глава Сунтарского района Анатолий Григорьев и глава Кутанинского наслега Николай Давыдов.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» одна из главных программ развития республики. Благодаря ей в Сунтарском улусе в эти годы в новое жилье переедут больше тысячи граждан», — отметил в своем выступлении вице-премьер Михаил Никифоров.

В рамках реализации адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» в Сунтарском районе планируется ввести в эксплуатацию 34 524,19 кв. метров жилья. Это 197 многоквартирных домов. В рамках данной работы из аварийного жилья в улусе будут переселены 1130 граждан. В этом году в районе построено 4 многоквартирного дома с общей площадью 5,5 тыс. квадратных метров.



