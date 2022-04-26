В Сунтарском улусе прошел семейный конкурс «Молодая семья — 2022»

25 апреля 2022 года, к 100-летию ЯАССР, Году Матери в Республике Саха (Якутия), Году Семьи в Сунтарском улусе прошел улусный семейный конкурс «Молодая семья — 2022». В торжественной церемонии открытия конкурса участников поздравил Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев и вручил 16 семьям целевой капитал «Дети столетия» с сертификатом 100 000 рублей учрежденным Главой РС(Я) Айсеном Николаевым.

В Год Семьи в Сунтарском улусе в целях поддержки материнства, отцовства и детства Администрацией МР предусмотрены новые социальные меры. Молодым семьям заключившим брак в 2022 году выданы единовременные выплаты в размере 10 000 рублей, семьям родившим первого ребенка в 2022 году выданы выплаты в размере 50 000 рублей.

Конкурс состоял из 6 этапов:

1 этап — «Визитная карточка»

2 этап — «Творчество семьи»

3 этап — фотопрезентация «Герб семьи»

4 этап — фотопрезентация «Вензель семьи»

5 этап — «Семейная фотосессия»

6 этап — «Семейный проект»

Победителями конкурса «Многодетная Семья» стали:

1 место – Анжелика и Михаил Никифоровы из Эльгяйского наслега, им вручили сертификат на сумму 50 000 рублей.

2 место – Матрена и Аркадий Самойловы из Эльгяйского наслега, им вручили сертификат на сумму 30 000 рублей.

3 место – Ольга и Сандал Гороховы из Хордогойского наслега, им вручили сертификат на сумму 20 000 рублей.