10.05.2022
08:58
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Якутия

В Сунтарском улусе прошел Парад Победы

9 мая 2022 года, в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в Сунтарском улусе прошел праздничный парад. Тадиционно парад возглавила шествие патриотической акции «Бессмертный полк», где с портретами своих родных-участников Великой Отечественной войны прошли около 600 жителей улуса. Следом для торжественного прохождения на площади выстроились парадные расчеты трудовых коллективов всех предприятий улуса а также учащихся из разных школ. На Параде Победы были приглашены вдовы участников войны и труженики тыла. Память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. Прогремели оружейные залпы. 

Участников торжественного мероприятия с трибуны поздравили Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, Глава сунтарского наслега Эдуард Филиппов и Почетный гражданин Сунтарского улуса, Почетный старейшина РС(Я) Николай Спиридонов.

Источник: Пресс-служба Администрации Сунтарского улуса

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