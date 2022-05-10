В Сунтарском улусе прошел Парад Победы

9 мая 2022 года, в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны в Сунтарском улусе прошел праздничный парад. Тадиционно парад возглавила шествие патриотической акции «Бессмертный полк», где с портретами своих родных-участников Великой Отечественной войны прошли около 600 жителей улуса. Следом для торжественного прохождения на площади выстроились парадные расчеты трудовых коллективов всех предприятий улуса а также учащихся из разных школ. На Параде Победы были приглашены вдовы участников войны и труженики тыла. Память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания. Прогремели оружейные залпы.

Участников торжественного мероприятия с трибуны поздравили Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, Глава сунтарского наслега Эдуард Филиппов и Почетный гражданин Сунтарского улуса, Почетный старейшина РС(Я) Николай Спиридонов.